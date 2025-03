Kreml označil americké pozastavení pomoci Kyjevu za nejlepší příspěvek k míru

Pozastavení americké pomoci Kyjevu by mohlo být nejlepším příspěvkem k míru, ale ještě je třeba zjistit detaily, prohlásil dnes podle serveru Kommersant mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Média s odvoláním na zdroje z americké administrativy v noci na dnešek napsala, že prezident USA Donald Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině, která se už tři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vedení Ukrajiny musí Trumpa přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil, napsala média.

„Ještě je potřeba vyjasnit detaily, ale pokud je to pravda, pak je to rozhodnutí, které by mohlo kyjevský režim skutečně dotlačit k mírovému procesu,“ řekl Peskov podle státní agentury TASS. „USA byly doposud hlavním dodavatelem do této války,“ uvedl podle agentury RIA Novosti Peskov s odkazem na konflikt, který rozpoutalo Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina 24. února 2022 svým vpádem do sousední země.