Ukrajinci mají v noci jednat s Američany

Ukrajinští představitelé se mají ještě dnes v noci sejít s Američany v Saúdské Arábii k jednáním o případném příměří s Rusy, uvádí agentury. Ukrajinskou delegaci má vést ministr obrany Rustem Umerov, nicméně ukrajinští představitelé zdůraznili, že nedělní schůzku vnímají jako čistě technickou, napsala agentura Reuters.

„Schůzka s Američany je naplánována na dnešní večer,“ řekl novinářům podle agentury AFP zdroj z ukrajinské delegace. Podle Reuters se má schůzka uskutečnit pozdě v noci a má předcházet rusko-americkým jednáním, která jsou naplánována na pondělí na expertní úrovni.

Americký vyslanec Steve Witkoff před jednáním v Saúdské Arábii v televizi Fox News řekl, že se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin chce více než tři roky trvající konflikt ukončit. „Cítím, že chce mír,“ uvedl. Myslí si, že jednání přinesou „opravdový pokrok, zejména co se týká příměří v Černém moři a lodí obou zemí“. Z tohoto bodu podle něj znepřátelené strany „přirozeně přejdou k plnému příměří“.

Ukrajina doufá, že v nadcházejících diskusích v Saúdské Arábii zajistí částečné příměří v bojích s Ruskem, řekl AFP v pátek nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský představitel. Prezident Volodymyr Zelenskyj před časem navrhnul příměří ve vzduchu a na moři.

Reuters označil jednání v Rijádu za součást rostoucího diplomatického tlaku Trumpa na ukončení války. Připomněl, že tyto schůzky navazují na předchozí jednání v Saúdské Arábii, nejprve mezi USA a Ruskem a později mezi USA a Ukrajinou, kdy Kyjev přijal americký návrh na 30denní příměří. Ruský prezident Vladimir Putin minulé úterý v telefonátu s Trumpem souhlasil se zastavením útoků na energetickou infrastrukturu, nicméně Rusko i Ukrajina nadále podnikají údery na nepřítele za pomoci dronů a ruská armáda pokračuje v pomalém postupu na východě Ukrajiny v oblasti, kterou Moskva prohlašuje za připojenou k Rusku.

Reuters píše, na že ke kritice západních politiků na adresu Putina Witkoff poznamenal, že každý příběh má dvě strany a „nic není černobílé“. Bagatelizoval také obavy některých zemí NATO, že Rusko chce ovládnout další části Ukrajiny, případně postupovat dále do Evropy. „Nevidím to tak, že by si chtěl vzít celou Evropu,“ řekl Witkoff.