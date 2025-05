Průlomové setkání Putina a Zelenského? Co může přinést jednání v Istanbulu

Moskva je nyní v situaci, kdy musí dobře zvažovat své další kroky. Pokud Putin do Istanbulu nedorazí, bude to nejspíš Západ považovat za další důkaz, že Rusko o žádný mír nestojí a dosavadních rozhovorů se účastnilo pouze naoko. Na druhou stranu Ukrajina a evropští lídři vytvořili na Kreml dopředu takový tlak, že by mohla být Putinova cesta do Turecka brána jako projev slabosti.

„Zelenskyj udělal geniální šachový tah, který zahnal Putina do kouta,“ pochvaloval si podle ABC News vývoj ukrajinský poslanec Oleksandr Merežko. „Řekl: Pane Trumpe, chcete jednání? Dostanete ho. Přijedu osobně,“ podotkl. Otázkou však je, k čemu válkou vyčerpané zemi takové malé diplomatické vítězství bude, pokud ji neposune ani o píď k trvalému a spravedlivému míru.

Kdo se jednání v Istanbulu zúčastní?

Do Turecka plánuje dorazit především ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kreml rovněž potvrdil, že do Istanbulu pošle své zástupce. „Naše delegace tam bude a bude čekat na ukrajinskou stranu,“ řekl jeho mluvčí Dmitrij Peskov. Není však dosud jasné, kdo bude Moskvu reprezentovat. Spekuluje se o ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi a politickém poradci Putina Juriji Ušakovovi.

Za Spojené státy se rozhovorů v Istanbulu zúčastní ministr zahraničí Marco Rubio. Na své cestě po zemích Perského zálivu to v úterý oznámil americký prezident Donald Trump. Na místě budou také také zvláštní vyslanci Steve Witkoff a Keith Kellogg.

Přijede tedy do Turecka i ruský prezident Vladimir Putin, nebo ne?

Moskva se zatím stále zdráhá dát jasnou odpověď na otázku, jestli Putin do Turecka také vyrazí. Zelenskyj chce přitom výslovně jednat přímo s ním. Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v úterý zdůraznil, že se jeho šéf v Istanbulu setká jedině s Putinem a žádnými jinými členy ruské delegace, neboť by to podle něj byla jen ztráta času.

Pokud Putin do Turecka nepřijede, bude to Kyjev brát jako konečný signál, že Rusko nechce válku ukončit. „Chceme se dohodnout na začátku ukončování války. On se ale přímých rozhovorů se mnou bojí,“ prohlásil ukrajinský prezident. Odborníci vesměs míní, že šance na Putinovu účast jsou velmi nízké, protože dlouhodobě dává najevo nechuť scházet se Zelenským, a tato cesta by navíc na jeho standard byla organizována příliš narychlo.

Dorazí na jednání šéf Bílého domu Donald Trump?

Účast šéfa Bílého domu je taktéž nejistá. Trump ji ovšem nevyloučil, jelikož by to ze své cesty po Perském zálivu do Turecka neměl daleko. „Letěl bych tam, kdybych si myslel, že to pomůže,“ uvedl na začátku týdne. Záleží podle něj na tom, jestli bude mít pocit, že se věci mohou posunout dopředu.

Případná přítomnost amerického prezidenta Donalda Trumpa v Istanbulu by napomohla tomu, aby přijel i Putin, je přesvědčen Zelenskyj. „Neznám rozhodnutí amerického prezidenta, ale pokud by potvrdil svou účast, každopádně by to byla dodatečná pobídka, aby Putin přijel,“ uvedl podle agentury AFP.

Proč se mírové rozhovory tentokrát konají v Istanbulu?

Po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa se jednacím místem stala Saúdská Arábie. Jenže Spojené státy dávají v posledních týdnech najevo určitý odstup od zatím nikam nevedoucích rozhovorů a zjevně vyčkávaly na iniciativu od samotných aktérů války.

O víkendu Putin navrhl Kyjevu, aby se 15. května uskutečnily přímé rozhovory obou stran právě v Turecku. Reagoval tak na výzvu Ukrajiny a vropských lídrů k třicetidennímu příměří. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obratem potvrdil, že Ankara je připravená mírové rozhovory hostit. Zelenskyj brzy poté oznámil, že bude v Istanbulu na Putina čekat.

Jaký výsledek by přímá diskuze mezi stranami mohla přinést?

Přestože má jít o první přímá jednání mezi Ruskem a Ukrajinou od neúspěšných pokusů v prvních týdnech války v roce 2022, očekávaní nejsou příliš vysoká. Minulé měsíce ukázaly, že ani Trump nebyl přes své sliby o rychlém ukončení války schopný zajistit prakticky žádný pokrok v rozhovorech a Rusko nadále útočí na Ukrajinu.

Kyjev se zcela jistě bude především snažit prosadit měsíční bezpodmínečné příměří jako úplný základ mírové iniciativy. Putin naopak za klíčové vágně zmiňoval řešení „kořenů konfliktu“. Prohlásil také, že Moskva nikdy neodmítla dialog s Kyjevem. To ukrajinská strana podle něj zastavila jednání v Istanbulu na jaře 2022.

Za obrat v tehdejších rozhovorech je přitom považováno odhalení masakru v Buče. Zelenskyj tvrdí, že rozhovory na počátku války zkrachovaly kvůli ruským ultimátům, zejména těm, která se týkala omezení velikosti ukrajinské armády.

Jaký je postoj Evropské unie?

Evropští představitelé, kteří jsou v ukrajinské otázce aktivní, zřejmě příliš nevěří úmyslům Moskvy. Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý večer uvedl, že bez příměří na Ukrajině přijme EU v příštích dnech nové sankce proti Rusku a bude se koordinovat se Spojenými státy. „Jako vždy čekáme na postoj Ruska,“ prohlásil prezident.

Přísnější sankce by měly dopadnout na energetický sektor či na finanční sektor. Macron se ale vyjádřil skepticky k zabavení zmrazeného ruského majetku v EU. Podle něj pro to neexistuje právní rámec. Podobný postoj zastává i nový německý kancléř Friedrich Merz, který nevidí prostor pro další ústupky ze strany Ukrajiny v situaci, kdy Rusko nadále útočí na civilní cíle. „Věřím, že další kompromisy a další ústupky již nejsou rozumné,“ řekl kancléř.

Co bude následovat, pokud Rusko bude sabotovat návrh na příměří?

Pokud opět zkrachují i přímé rozhovory, nedá se příliš čekat, že se Trump opět chopí iniciativy a bude se snažit udržet mírová jednání při životě. Hodně tak bude záležet na vývoji na frontě.

Postup Ruska je nyní pomalejší než začátkem roku. Teoreticky by však mohl zrychlit v létě, pokud se Moskvě podaří za teplejšího počasí nastartovat dosud váznoucí ofenzivu. Důležitá také bude Trumpova ochota skutečně koordinovat s Evropskou unií protiruské sankce.

V poslední době se v médiích objevovaly úvahy, že je Bílý dům z ruského počínání frustrovaný a začíná považovat Moskvu za hlavní brzdu mírových snah. Nasvědčovaly tomu i Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social. Prezident zároveň uvedl, že rozhovory v Istanbulu budou důležité pro to, aby si udělal obrázek o tom, zda je dohoda mezi Kyjevem a Moskvou možná.