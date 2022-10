Rusko chystá jaderné manévry | E15.cz

„Spojené státy obdržely uvědomění. Jak už jsme dříve zdůrazňovali, jde o rutinní každoroční ruské cvičení,“ sdělil mluvčí. „V tomto ohledu Rusko dodržuje své povinnosti ohledně kontroly nad zbraněmi a závazky, podle kterých musí transparentně o cvičení uvědomit,“ doplnil Ryder.

Ukrajinský portál Defence Express napsal, že se Rusko chystá letos uspořádat už druhé jaderné cvičení Grom, ale že jeho termín zatím není znám. Předtím ruské síly cvičení uspořádaly v únoru, jen několik dní před ruským vpádem na Ukrajinu. V loňském roce cvičení nebylo a bylo odloženo právě na letošní únor.

Americký prezident Joe Biden v úterý v reakci na ruská tvrzení o tom, že Ukrajina připravuje takzvanou špinavou bombu, varoval Moskvu před použití jaderných zbraní. Rusko by podle něj udělalo vážnou chybu.

O připravenosti NATO na případný ruský jaderný útok nedávno jednali ministři obrany Severoatlantické aliance. „Rusko ví, že jadernou válku nelze vyhrát a nesmí být zahájena...Pokud Rusko použije jakýkoli typ jaderných zbraní proti Ukrajině, bude to mít vážné následky,“ řekl po jednání generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. O konkrétní odpovědi nechtěl hovořit. Dodal, že pokud by se útok týkal přímo území některého ze států NATO, odpovědí by byla aktivace článku pět zavazujícího všechny členy ke kolektivní obraně napadené země.

Stoltenberg po jednání zopakoval, že NATO monitoruje ruský jaderný arzenál a nezjistilo žádnou nebývalou aktivitu. Spojenci v úplynulých dnech uskutečnili pravidelné každoroční cvičení sil jaderného odstrašení.

Jaderné zbraně. Kdo jimi disponuje a kde jsou rozmístěné

Video se připravuje ... Kdo má jaderné zbraně a kde jsou rozmístěné? Je čeho se bát? • VIDEO Videohub

Ruské ministerstvo obrany minulý týden informovalo své protějšky v USA, Francii, Británii i Turecku, že Ukrajina připravuje zbraň, která způsobí radioaktivní zamoření rozmetáním radioaktivního materiálu pomocí běžné trhaviny.

Rusko své obavy vzneslo i na jednání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi. Generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi poslal velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dopis, kde jej vyzývá, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil „ohavnému zločinu“ ze strany Ukrajiny.

Západní státy toto tvrzení shodně odmítly. Popřel jej i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který řekl, že obviňování Moskvy působí dojmem, že plánuje operaci pod cizí vlajkou. Zároveň uvedl, že na Ukrajinu v reakci na ruská obvinění brzy dorazí odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří získají plný přístup. V této souvislosti Kuleba vyzval Moskvu, aby byla stejně transparentní.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pondělí uvedl, že Rusko již dříve jiné obviňovalo z věcí, které samo zamýšlelo udělat. „V současnosti ale neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo i v tomto případě,“ dodal Kirby.