Ukrajina připravuje na květen prezidentské volby a hlasování o mírové smlouvě
- Prezident Zelenskyj plánuje 24. února oznámit vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě.
- K tomuto kroku Ukrajina přistupuje po tlaku administrativy Donalda Trumpa, která usiluje o konec války do června.
- Souběžné hlasování o budoucím prezidentovi a mírové smlouvě by se podle vyjednávačů mohlo uskutečnit v květnu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině právě čtyři roky. Píše to list Financial Times s odvoláním na ukrajinské a evropské představitele informované o těchto plánech, které Zelenskyj podle listu činí po tlaku ze strany administrativy svého amerického protějšku Donalda Trumpa.
Agentura Reuters minulý týden informovala, že podle rámcové dohody, o které jednají vyjednavači USA a Ukrajiny, by případná mírová smlouva byla předložena k referendu ukrajinským voličům, kteří by současně hlasovali v celostátních volbách. Diskutovalo se přitom o možnosti, že toto dvoje hlasování mohlo konat v květnu.
Financial Times napsaly, že Ukrajina již s plánováním prezidentských voleb, které by se konaly spolu s referendem, začala.
Zelenskyj o víkendu uvedl, že Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, a že Trumpova administrativa pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska příště setkaly v USA, pravděpodobně v Miami.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí, naposledy se dohodli na další výměně vězňů. V klíčové otázce týkající se území ale průlomu nedosáhli.