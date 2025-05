Válka na Ukrajině ONLINE: Rusko a Ukrajina podle Trumpa okamžitě zahájí jednání, která povedou k příměří

Putin je přesvědčený, že do konce roku prolomí ukrajinskou obranu

Ruský prezident Vladimir Putin je před očekávaným telefonátem se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem přesvědčený o své síle a věří, že ruské armádě se do konce roku podaří prolomit ukrajinskou obranu a ovládnout všechny čtyři ukrajinské oblasti, na které si Moskva dělá nárok. Napsal to Bloomberg s odvoláním na člověka, který má vhled do Putinova uvažování. Tento přístup znamená, že není pravděpodobné, že by šéf Kremlu byl ochotný Trumpovi během jejich jednání nabídnout nějaké významnější ústupky.

