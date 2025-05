Válka na Ukrajině ONLINE: Trump věří, že válka na Ukrajině skončí jen s jeho přímým zapojením. Putin je prý unavený

Rusko je připraveno vést válku věčně, vyhrožoval ruský vyjednávač podle médií

Vedoucí ruské delegace na prvních přímých rusko-ukrajinských rozhovorech po třech letech, které se dnes uskutečnily v Istanbulu, hovořil kromě jiného o tom, že Rusko je připraveno válčit třeba věčně, uvedl dnes zpravodajský server Meduza. Termín dalšího kola rozhovorů, které dnes trvaly přibližně dvě hodiny, ještě nebyl stanoven.

„Nechceme válku, ale jsme připraveni bojovat ještě rok, dva, tři - tak dlouho, jak bude potřeba. Se Švédskem jsme (za cara Petra I. Velikého) bojovali 21 let. A jak dlouho jste připraveni bojovat vy?“ zeptal se šéf ruské delegace Vladimir Medinskij Ukrajinců, napsala Meduza s odvoláním na příspěvky novináře listu The Economist Olivera Carrolla, který se zase odvolával na „dobře informovaný zdroj“, umožňující dozvědět se, co se dělo o jednacího stolu. Medinského vyjádření ve stejném znění citovala s odvoláním na dva zdroje také agentura Reuters.