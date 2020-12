Škoda 706 R. Podívejte se, jak se vyráběla legenda | E15.cz

Konstruktér Oldřich Meduna za války usiloval o dotažení projektu Škody 706. Vývoj prototypů však byl nacisty zakázán a zkoušky nešlo utajit. Meduna proto vyrazil za velícím důstojníkem se slovy: „Náklaďáky máme zrekvírované, není čím vozit materiál, ale v dílně stojí téměř dokončené prototypy. Můžeme je použít?“ Tímto způsobem dostal zelenou typ 706 R, tedy rekonstruovaný model.

Mezi řidiči si vůz vydobyl přezdívku Barča. „Smůlou tohoto automobilu byla doba jeho vzniku. V probíhající druhé světové válce byla automobilka Škoda začleněna do Reichswerke Hermann Göring. Trh s osobními automobily se zcela rozpadl a užitková vozidla se vyráběla jen v omezených počtech pro potřeby wehrmachtu. Z automobilky Škoda se stala zbrojovka, a proto se typu Škoda 706 vyrobilo jen něco kolem 400 kusů,“ vysvětluje strojař a motocyklový závodník Leoš Kožuch, který část profesní kariéry strávil i za volantem tohoto náklaďáku.

Po osvobození se výroba z rozbombardované mladoboleslavské továrny stěhovala do Avie v Praze-Letňanech. Naftový šestiválec se zatím zvětšil z 8,5 na 11,8 litru, nosnost stoupla ze sedmi na devět tun. Motor mazala soustava o objemu 28 litrů oleje.

„S vozem Škoda 706 R jsem jezdil několik let. Byl to valník a tahal jsem za ním pětitunový přívěs. Jezdil jsem po celé bývalé ČSSR. Když jej srovnávám s později vyráběnou 706 RT valník, můžu konstatovat, že to byl lepší vůz. Zaprvé lépe brzdil, měl také lepší přístup k motoru, za pár vteřin jsem mohl cokoli opravovat,“ uvádí řidič Jiří Šuma na serveru veteran.auto.cz.

V kabině šlo i dobře přespat. „Stačilo nadzvednout opěradlo a mohli jsme okamžitě přenocovat i se závozníkem,“ popisuje Šuma. Na vůz se podle něj dalo bez problému naložit deset tun materiálu a na vlek šest.

