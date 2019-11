Fotoreportáž E15: Co dělá pivo pivem? Ambiente představilo výčep nové generace | E15.cz

"Za tím, aby naše pivo bylo lepší než jinde, stojí mnoho práce navíc. Chtěli jsme proto vytvořit nějaké autonomní zařízení, které tuto práci kolem ušetří a zároveň nabídne pivo v nejlepší kvalitě," přibližuje zakladatel sítě Ambiente a jeden ze spolumajitelů Lokálu Tomáš Karpíšek.

Prohlédněte si fotogalerii:

Výčep s kamennou křemencovou deskou s nerezovými detaily vyšel na zhruba 1,5 milionu korun. Jde o prototyp, kterým se postupně vybaví i další Lokály.

"Také připravujeme nový koncept podniků vybavený jen tímto výčepem. A umíme si představit, že ho dodáme i do jiných hospod a restaurací mimo Lokál a Ambiente,“ plánuje Tomáš Karpíšek.

Prazdrojský ležák považuje za "české střibro" a nebrání se ani exportu patentované výčepní technologie do zahraničí. "Do Itálie se jezdí za kávou kulturou, do Česka bychom měli lákat na tu pivní a také ji v té nejvyšší kvalitě vyvážet," dodává Karpíšek.