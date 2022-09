Česku hrozí uhelná krize. ČEZ uskuteční válečnou akvizici | E15.cz

Ještě nedávno nemyslitelná věc se stává skutečností: Česku hrozí uhelná krize. Ne proto, že by se uhlí netěžilo dost, ale kvůli omezeným kapacitám nákladních železničních dopravců. Ti varují, že se do elektráren, tepláren či uhelných skladů nemusí včas přepravit dostatek paliva. Potížím už čelí první teplárny.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil v prvostupňovém rozhodnutí převzetí společnosti Škoda JS energetickou skupinou ČEZ. Rozhodnutí nabylo právní moci. Škoda JS se zabývá výrobou zařízení pro jadernou energetiku. Před několika lety se stala součástí ruské strojírenské skupiny OMZ ovládané Gazprombankou. Proto se na ni vztahovaly protiruské sankce, což představovalo riziko pro skupinu ČEZ, které strojírny dodávají klíčové komponenty jaderných elektráren.

Ruská agrese na Ukrajině s sebou nese zásadní odvetná opatření ze strany Evropské unie včetně poměrně rozsáhlých sankcí, ale i toho, že řada západních společností už nechce s ruským trhem nic mít. Týká se to pochopitelně i telekomunikací. Ruským operátorům reálně hrozí nedostatek dodávek technologií, a hlavně problémy s poskytováním pravidelné podpory od výrobců v podobě bezpečnostních i funkčních aktualizací.

Ethereum má za sebou zásadní technologickou modernizaci s názvem The Merge, která může během energetické krize proměnit vnímání kryptoměn ze strany regulátorů i laické veřejnosti. Ještě nikdy navíc neprošla tak významná kryptoměna a její blockchain tak revoluční změnou. Druhá největší virtuální měna co do tržní kapitalizace začíná fungovat na úplně jiných technologických základech. Podrobněji je rozebírá následující pětice otázek a odpovědí, které se k The Merge vážou.

Ještě před pár měsíci se v prodejních centrech developerů tvořily pořadníky na byty. Dnes někteří stavějí či projektují do zásoby a řeší, zda byty nabídnout do prodeje nebo si je ponechat pro nájemní bydlení, i když zatím nemají investora, který by od nich balík nemovitostí koupil. Firmy, na které tlačí banky se splácením úvěrů, už nabízejí pozemky s projekty konkurenci. Slovo, které rezonuje napříč stavebním trhem, je „nejistota“.