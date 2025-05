Majitel Primy sází na agrobyznys. Partneři Nvidie pumpují do Česka miliardy. Na čem vydělal Buffett?

Miliardář Ivan Zach posiluje v zemědělství. Podnikatel, který je známý jako vlastník komerční televize Prima, je podle únorového zápisu v evidenci skutečných majitelů novým hlavním majitelem zemědělské společnosti, která hospodaří na téměř třech tisících hektarech. K tomu do své skupiny GES pořídil ještě jeden agropodnik a aktuálně s různou formou spolupráce podniká na přibližně 12 tisících hektarech.

Nacházíme se na půli cesty mezi Oborou Hvězda a Letištěm Václava Havla. S kolegou fotografem vcházíme do pořádně vytíženého logistického areálu v ulici U Prioru. Míjí nás běžné kamiony, ale také jedna zdánlivě nenápadná elektrododávka za druhou. Patří nově vzniklé české automobilce Battswap. Online mašina na nákupy Čechů Rohlík.cz totiž právě zde testuje novou technologii, která má být údajně první taková nasazená do provozu v Evropě.

FLOW: Zvažujeme o přesunu výroby do Ameriky. Závod v Rusku jsme odepsali, ani se tam nedovoláte, říká Bříza z Koh-i-nooru • Zdroj: e15

Nejen Nintendo a PlayStation, paměťové čipy a média, fotoaparáty, televize a walkmany, ale také stroje na polovodiče nebo rychlovlaky. To je jen výběr z technologií, které Japonsko dokázalo ve své poválečné historii vytvořit a úspěšně vyvážet. Nabízet tu další, zahraniční techniku zní jako vozit dříví do lesa. Firma 2N z pražských Modřan se o to přesto chce znovu pokusit. Před lety se jí to nepodařilo.

Česká republika by se měla výraznou měrou zapsat na mapu ve výrobě serverů se superčipy pro umělou inteligenci, jako jsou ty od společnost Nvidia. Technologičtí giganti typu Microsoft, OpenAI, Meta, Google, Tesla nebo Amazon je nadále kupují po milionech, aby mohli rozvíjet AI technologie ChatGPT, Grok, Dall-E a spol. Výrobci serverů proto zvyšují výrobní kapacity. Tři z těch největších se základnou na Tchaj-wanu se podle informací e15 chystají v Česku investovat miliardy korun.

Jednašedesátiletá éra Warrena Buffetta tento víkend skončila. Legendární investor oznámil, že do konce roku opustí impérium Berkshire Hathaway. Jeho nástupcem bude dosavadní blízký spolupracovník Greg Abel. Věštec z Omahy dokázal něco, co je pro běžného investora takřka nepředstavitelné. Během zmíněných šesti dekád dokázal vydělávat investorům v průměru dvojnásobek výkonu Wall Street, celkové Buffettovo skóre je pak 5,5 milionu procent. Ani genialita Warrena Buffetta ale není bezbřehá. Přinejmenším v posledních desetiletích totiž dokázal překonávat trh jen díky jediné horké kartě.

Investice penzijních fondů do bydlení se blíží. Šéf jejich asociace Aleš Poklop v podcastu REcast popisuje, proč fondy nebudou skupovat jednotlivé byty, jaké projekty je zajímají – a proč výnos zůstává na prvním místě.