Nová JAWA boduje. Škoda Auto naléhá na Volkswagen. Lidl outlet končí ve Štěrboholech

S příchodem jara začala prodejcům motorek hlavní sezona, právě v těchto měsících se rozhoduje o tom, zda bude jejich rok byznysově vydařený či nikoliv. Výjimkou není ani JAWA, pro kterou je úspěch u zákazníků v těchto dnech o to důležitější, že na trh uvádí novinku, jež se zcela vymyká z obvyklé nabídky. A modelu JAWA 400 Geeny se zatím daří, jeho prodeje prozatím překonávají střídmá očekávání tradičního českého výrobce.

Kraluje koncernu Volkswagen, provozní marže jí může závidět i leckterá automobilka z prémiového segmentu. Aby si ale Škoda Auto udržela silnou pozici i do budoucna, potřebuje do Česka přivést klíčové investice. Právě o ně dnes svádějí jednotlivé značky koncernu VW největší boj. „Může se stát, že do Česka přivedeme výrobu více elektrických modelů, které se budou zhotovovat v menším objemu, anebo méně modelů vznikajících ve větším objemu. I o tom se nyní rozhoduje,“ říká Martin Jahn, člen představenstva mladoboleslavské automobilky. V rozhovoru pro e15 popisuje, proč podle něj elektromobilita v současnosti „ne až tak funguje“, kdo si „odskáče“ rychlé znehodnocování ojetých elektrických vozů, jakým tempem porostou ceny nových vozů a jaká je budoucnost modelů Fabia, Scala a Kamiq.

Končící outlet řetězce Lidl v pražských Štěrboholech našel nový domov. Podle informací e15 zákazníky velmi vyhledávaná prodejna, kde firma se slevou nabízí neprodané zboží z týdenních akcí, zamíří do Olomouce, a to do tamního retail parku Park&Shop Olomouc v Kafkově ulici. Prodejna přivítá první zákazníky už v průběhu června. Už začala nabírat nové zaměstnance.

VIDEO: Umělé maso budeme jíst běžně do pěti let. Za dva roky chystáme expanzi do Ameriky, řekl Lauš z Mewery pořadu FLOW

V areálu jednoho z nejtradičnějších jihočeských průmyslových podniků brzy utichnou stroje. Slévárna Kovosvit MAS Foundry tento týden odlije poslední výrobky, zastaví provoz a přidá se tím ke svým dvěma sesterským firmám, které jsou od loňska v úpadku. Redakci e15 to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

Na první pohled nenápadná chatová osada nedaleko Ústí nad Labem skrývá architektonický poklad z padesátých let. Stavbu na čtyřech nohách o výměře 49 metrů čtverečních navrhl architekt, který prošel pařížským ateliérem Le Corbusiera a byl vězněn komunisty za údajné rozkrádání národního majetku. Dnes je dílo Jaroslava Vaculíka na prodej za 1,6 milionu korun.