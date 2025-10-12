Od tanků k důchodům: Evropa sílí, Kingdom Come 2 vydělává, mladí tratí
- Žebříček deseti největších armád Evropy. Kdo má kolik tanků, letadel a vojáků v roce 2025?
- Knihobot čelí bojkotu, lidé kritizují pracovní podmínky, likvidování knih a cenotvorbu.
- Český hit Kingdom Come 2 zatím utržil tři miliardy. Warhorse většinu zisku půjčili majiteli v problémech.
- Důchody mladých v ohrožení. Plány ANO, SPD a Motoristů jim zvýší penzijní věk a připraví je o peníze.
Žebříček deseti největších armád Evropy. Kdo má kolik tanků, letadel a vojáků v roce 2025?
Kdo má nejsilnější armádu v Evropě? A jak se evropské armády proměnily po ruské invazi na Ukrajinu? Odpovídá žebříček podle dat Global Fire Power (GFP), který sílu armád posuzuje nejen podle počtu vojáků a techniky, ale také podle schopností nasazení, modernizace a logistiky.
Knihobot čelí bojkotu, lidé kritizují pracovní podmínky, likvidování knih a cenotvorbu
Spisovatelka Nina Špitálníková vyzvala k bojkotu Knihobotu, rychle rostoucího českého startupu pro prodej knih z druhé ruky. Impulsem byl prodej jejího sešitu bez ISBN za více než čtyři tisíce korun. Kritika se však brzy rozšířila – začali se ozývat současní i bývalí zaměstnanci s výhradami k pracovním podmínkám a k ekologickému obrazu firmy. Zakladatel Knihobotu Dominik Gazdoš nařčení odmítá a firmu brání.
Český hit Kingdom Come 2 zatím utržil tři miliardy. Warhorse většinu zisku půjčili majiteli v problémech
Letos začátkem února vydaná středověká videohra Kingdom Come: Deliverance 2, od pražské společnosti Warhorse Studios, je velkým prodejním hitem. Za první dva týdny se prodaly dva miliony kopií a nyní už více než tři miliony kusů. To má pozitivní dopad na první finanční ukazatele. Ve Warhorse díky novému titulu zatím utržili téměř tři miliardy korun. Velkou část z toho poslali ve formě půjčky svému zahraničnímu majiteli, který řeší náročnou restrukturalizaci a propouštění.
Důchody mladých v ohrožení. Plány ANO, SPD a Motoristů jim zvýší penzijní věk a připraví je o peníze
Plány možné příští vlády ANO, SPD a Motoristů cílí na seniory a lidi ve věku kolem šedesáti let. Ti všichni mají na slibovaném zrušení důchodové reformy končícího kabinetu Spolu a STAN vydělat. Úplně opačně ale dopadnou dnešní dvacátníci nebo třicátníci a pravděpodobně i čtyřicátníci.
VIDEO: Dnes nemá smysl kupovat drahou techniku, aby ji pak zničil dron za 500 eur, říká Doško z CSG v pořadu FLOW.