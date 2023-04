RegioJet do nových busů vrátí stevardy, EU je napřed s regulací AI, Česku hrozí chronická inflace | e15.cz

Pandemické pusto prázdno je pryč, autobusy se znovu plní cestujícími. Z blížící se hlavní letní sezony chce vytěžit co nejvíce i RegioJet. Dopravce podnikatele Radima Jančury vloží více než čtvrt miliardy korun do flotily dvou desítek nových dvoupatrových autobusů Setra s neobvyklou konfigurací dvou klasických sedaček + „VIP křesla“ přes uličku. Do těchto autobusů se mají vrátit také stevardky a stevardi, byť pouze dálkově prostřednictvím displeje.

Výjimečné zvyšování penzí z důvodu vysoké inflace, k němuž jen loni došlo dvakrát, nahradí dočasný příspěvek. Stát ho bude vyplácet měsíčně a automaticky. Vláda zároveň zpřísní podmínky pro předčasný odchod na odpočinek; ze stávajících pěti let zkrátí lhůtu na tři roky. Žádosti budou komplikovanější. Změny by mohly platit už od září. Na tiskové konferenci to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle vicepremiéra a šéfa STAN Víta Rakušana má Jurečkův návrh podporu celé vládní koalice.

Zatímco v Česku se strhl politický, místy až populisticky vyhraněný boj o právo důchodců na maximální valorizaci penzí podle zákona starého deset let, který kvůli inflaci prudce zvyšuje hodnoty penzí vůči průměrné mzdě, v Německu si důchodci zatím příliš nestěžují. Jejich postavení ve společnosti nevyužívají ani opoziční či extrémní politické strany. Důvod je prostý: za posledních dvanáct let se podle výpočtů prestižního mnichovského ekonomického institutu Ifo reálná hodnota důchodů mírně zvýšila, takže si zatím není jaksi na co moc stěžovat.

Na české architektonické scéně zaujímá dvojice Ján Stempel a Jan Jakub Tesař výsostnou pozici specialistů na rodinné domy. Během své patnáctileté spolupráce jich postavili a zrekonstruovali desítky. Mnohdy několikaleté soužití s klienty jim ukázalo, že nahlédnutí pod pokličku všedního dne budoucího obyvatele domu, poznání jeho zálib nebo oblíbené hudby je klíčem k návrhu toho správného domu. O tom, že dělají svou práci dobře, nesvědčí jen řada ocenění, ale především spokojené ohlasy jejich klientů.

Hraní s poslední verzí chatbota ChatGPT nebo s generátorem obrázků Midjourney se již stalo oblíbenou kratochvílí milionů lidí. Mezitím ale stále pokračuje projednávání nařízení o umělé inteligenci, která by měla nastavit pravidla toho, jak podobné služby a nástroje fungují a jaký je jejich dopad na základní občanská práva občanů Evropské unie.

Banky už koncem loňského roku zareagovaly na zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB i na aktuální ekonomickou situaci zvýšením úrokových sazeb na svých spořicích účtech. Nyní se sazby již od ledna drží na stejné výši. Nejvyšší úrok tak stále nabízí slovenská VÚB Banka, v závěsu se drží Max banka (dříve Expobank CZ) a UniCredit Bank.

Francouzský producent alkoholických nápojů Pernod Ricard vyvolal vlnu odporu, když oznámil záměr obnovit vývoz Absolut vodky do Ruska. Do válčící země se ale dostává navzdory sankcím a proti vůli výrobců i jiný západní alkohol včetně českého piva. Tuzemské pivovary si toho jsou vědomy, nedaří se jim ale vystopovat cesty, kudy jejich výrobky na ruský trh putují.

Bezmála půldruhého roku trvající období dvouciferné inflace stihlo v Česku zdomácnět ve spotřebitelské psychologii i byznysových plánech. Zvrátit její vývoj tak bude během na podstatně delší trať, než předpokládá Česká národní banka. Palčivý růst cen nezmizí z Česka podle ekonomů ani napřesrok. Inflace sice podstatně zpomalí, dvouprocentní cíl ČNB ovšem zůstane zbožným přáním a podle ekonomů může země vysněnou dvojku přivítat až za dva roky. Podmínkou zkrocení inflace je ovšem důvěra zahraničních investorů.

Chilský prezident Gabriel Boric ve čtvrtek zaskočil trhy oznámením, že se jeho vláda chystá znárodnit tamní lithiový průmysl. Krok má posílit ekonomiku země a přispět k ochraně životního prostředí. Znamená však také novou výzvu pro výrobce elektrických vozidel. Právě z Chile pochází téměř třetina světové produkce lithia. Loni se zde vytěžilo 39 tisíc metrických tun stříbřitého kovu, který je nezbytnou surovinou pro výrobu baterií.