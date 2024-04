Valorizace důchodů vzroste, Češi postaví obchodní křižovatku Evropy, Kytary.cz mají licenci Fenderu

Klesající inflace snižuje tlak na peněženky seniorů, ale také na pravidelné lednové valorizace důchodů. Přesto by průměrná penze mohla podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí překročit od začátku příštího roku hranici jedenadvaceti tisíc korun. Zatímco od letošního ledna si lidé na odpočinku nebo invalidé v průměru polepšili o 360 korun, další valorizace by mohla dosáhnout 430 korun. Na pomalejším tempu zvyšování důchodů se podepisuje i skutečnost, že po omezenou dobu se nebude do valorizace promítat růst reálné mzdy.

Čeští byznysmeni rozjíždějí podle informací e15 masivní investice do jedné z vůbec nejatraktivnějších průmyslových lokalit v Evropě. Jen v průběhu příštích dvou let investují více než 1,5 miliardy do přestavby a rozšíření překladiště Haniska u Košic, které je také známé pod názvem Interport. Překladiště ze širokých na úzké koleje výrazně nabylo na významu poté, co propukla válka na Ukrajině, a jeho rozšíření se stalo důležité pro celou Evropskou unii. Ta na jeho proměnu loni schválila dotaci 50 milionů eur (1,25 miliardy korun). Areál se v příštích letech může stát jedním z vůbec nejatraktivnějších míst pro evropský průmysl. Investice na místě už nyní chystá automobilka Volvo, v blízkosti se také nacházejí železárny U. S. Steel Košice.

Český obchodník Kytary.cz získal od amerického výrobce Fender jako první firma ve střední a východní Evropě licenci na prodej jeho nejdražších kytar. Ceny nástrojů se pohybují ve stovkách tisíc korun. Čeští zákazníci budou mít také možnost navrhnout si nástroj přímo na míru. Americká značka Fender patří k nejznámějším výrobcům kytar na světě.

Inflaci se v Česku konečně podařilo zkrotit podle plánu a pohybuje se okolo dvou procent. Máme to nejhorší za sebou, nebo se máme připravit na další krize třeba v souvislosti s aktuální geopolitickou situací?

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri půjde za znásilnění dvou dívek a pokus o znásilnění další na tři roky do vězení. Trest mu dnes potvrdil odvolací soud. Rozhodnutí je pravomocné. Sedmadvacetiletý Feri, který kvůli trestnímu řízení rezignoval na poslanecký mandát a opustil politiku, se dovolá k Nejvyššímu soudu.

Americký trh Nasdaq plný akciových hvězd z branže technologií, indický parket sdružující reprezentanty tamní ambiciózní ekonomiky a vedle toho akciový trh střední Evropy. Zdánlivě dramaticky nesourodá trojice trhů má za uplynulý rok svůj silný společný jmenovatel: Všechny tyto trhy totiž shodou okolností vydělaly investorům přes 35 procent. Na světové burzovní mapě jinak nevýrazná střední Evropa tak za sebou optikou indexu CECE mapujícího vývoj bezmála tři desítky nejvýznamnějších titulů ze středu kontinentu dokázala za posledních dvanáct měsíců nechat třeba ikonický americký index S&P 500, dvakrát překonala průměrný růst globálního akciového trhu, anebo třeba rostla třikrát rychleji oproti zbytku starého kontinentu. Nyní stojí na rozcestí a hraje o obhajobu své role nečekaného burzovního favorita.

Spolu s novým stavebním zákonem začne v létě fungovat další novinka. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš představil na Stavebním veletrhu v Brně portál stavebníka, který má lidem umožnist sledovat aktuální stav jejich stavebních řízení a vidět odpovědi dotčených orgánů. Portál má zacíl zrychlit a zpřehlednit stavební řízení.