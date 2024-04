Podle předsedy odvolacího senátu pražského městského soudu Libora Vávry byly všechny tři napadené dívky mladé, nesporně relativně nezkušené, vstup do většího světa pro ně byl lákavou výzvou a trpěly nejistotami, případně i psychickými problémy. Násilí vyvinuté proti nim nemuselo být podle Vávry razantní. „Souhra okolností, která ovšem byla vytvořená panem Ferim, vedla k tomu, že postavení obětí bylo v danou chvíli velmi zeslabené,“ uvedl soudce.

Vávra připomněl, že za každé ze dvou dokonaných znásilnění hrozilo Ferimu dva až deset let vězení. „S ohledem na rozsah trestní sazby nelze uložený trest označit za nepřiměřeně přísný. Nebyl prostor pro modifikaci trestu ve prospěch Dominika Feriho,“ řekl soudce. Podmíněný nebo jiný alternativní trest podle něj nebyl na místě kvůli společenské škodlivosti Feriho jednání. Jedinou polehčující okolností je dosavadní beztrestnost obžalovaného. Vávra zároveň odmítl, že by Ferimu v trestním řízení uškodilo, že je veřejně známým politikem.

„Žít v právním státě znamená respektovat i ty rozsudky, se kterými bytostně nesouhlasíme a o věcech, které se nikdy nestaly. Mohu jenom uvést, že ve věci bude přirozeně podáno dovolání. Trvám si na tom, že k žádnému znásilnění nikdy nedošlo,“ sdělil Feri stručně novinářům při odchodu z jednací síně.

Dva dokonané skutky znásilnění se podle rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si coby poslanec přivedl do Sněmovny.

Feri v dnešním odvolacím zasedání zpochybňoval věrohodnost dívek. Dva ze skutků popřel, třetí označil za dobrovolný sex. Obvodnímu soudu vytkl, že nepředvolal jím navržené svědky, že vycházel z neobjektivních znaleckých posudků a že se nevypořádal s existující judikaturou. Žádal, aby odvolací senát odsuzující rozsudek zrušil a aby ho osvobodil, případně aby kauzu vrátil k novému projednání.

Státní zástupce Aleš Cimbala Ferimu vyčetl nulovou sebereflexi, teatrální vystupování a přesouvání viny na oběti. Připustil, že pro doposud bezúhonného člověka je tříleté vězení přísným trestem, nikoliv ale nepřiměřeně přísným. „Já se velmi divím, že je mi vyčítán nedostatek sebereflexe. Nemohu se omlouvat za něco, co se nikdy neodehrálo,“ reagoval v zaplněné jednací síni Feri.

Napadeným ženám má Feri zaplatit dohromady 510 tisíc korun, jedné z nich dalších 33 tisíc korun za psychoterapii. Dívky se odvoláním domáhaly vyššího odškodného, odvolací senát jim ale přiznal navíc pouze patnáctiprocentní úrok z prodlení běžící od doby, kdy se Feri o požadovaných částkách dozvěděl. Se zbytkem nároků poškozené odkázal do občanskoprávního řízení.

Právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší uvedla, že je ráda, že došlo k „validaci“ prožitků obětí. „Je to pro ně nejvýznamnější pojmenování, ony potom mohou svoji negativní zkušenost lépe zpracovávat. Společnost jim dala za pravdu poté, co mnoho měsíců, několik let, čelily neustálému zpochybňování ze strany pana obžalovaného, bagatelizaci, zesměšňování a opravdu někdy i hrubému ponižování,“ řekla novinářům. Dnešní rozhodnutí je podle ní dobrou zprávou pro oběti podobných činů i do budoucna.