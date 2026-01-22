Kdybychom uměli pořádně matematiku, Česko je o 1,5 bilionu bohatší, tvrdí Nešetřil z projektu Matika Česku
- Rozvoj matematických profesí by mohl české ekonomice přinést až 1,5 bilionu korun.
- Zaměstnanec s dobrou znalostí matematiky si na trhu práce vydělá v průměru o 30 až 40 procent více, tvrdí spoluzakladatel nadace Matika Česku Jakub Nešetřil.
- Krize ve školství: Třetinu tříd v Česku učí matematiku lidé bez odborného vzdělání.
„Pro obory matematika, fyzika a informatika platí, že mají dlouhodobě nízký počet učitelů ze všech oborů v zemi. Třetinu tříd v České republice učí lidé, kteří matematiku nikdy nestudovali a pravděpodobně ani učit nechtějí,“ popisuje Jakub Nešetřil, spoluzakladatel nadačního fondu Matika Česku.
Podle něj je důvodem fakt, že tito lidé mají a vnímají svoji vysokou hodnotu na trhu práce a četnější příležitosti uplatnit se i jinde než jen ve školství. I proto Matika Česku podporuje učitele matematiky a snaží se je motivovat, aby z oboru neodcházeli.
„Učitel na děti působí mezilidsky. Ukazuje, že předmět, který učí, může být zábavný. A když to učitele nebaví, odráží se to i na jeho výuce,“ tvrdí. Podle dostupných dat je Česká republika v Evropské unii druhá od konce, co se popularity matematiky týče. Nešetřil to přikládá právě profesorům, kteří v ní sami nemají oblibu. I proto je tento předmět pro mnoho studentů strašák. Největší propad v oblibě matematiky nastává mezi čtvrtým a osmým ročníkem základní školy.
Matematika není jen o talentu
„Jsem bytostně přesvědčen o tom, že na matematiku máme talent. Už od dob První republiky jsme technologická, průmyslová společnost a ještě v 70. a 80. letech byla výuka matematiky špičková. V 90. letech se neztratil z lidí talent, ale lidé, kteří neměli do té doby možnost uplatnit své nadání v byznysu, ji najednou využili,“ vysvětluje.
Výuka matematiky souvisí s produktivitou země, ekonomikou a zaměstnaností. „Když hledám podporu pro Matika Česku mezi předními českými podnikateli, prakticky u každého z nich najdu příběh o tom, jak mu matematika pomohla,“ tvrdí Nešetřil. Ve Velké Británii tvoří matematické profese 20 procent HDP společnosti. „Kdyby to platilo i v Čechách, jsme o 1,5 bilionu korun bohatší,” dodává. Podle statistik u nás tvoří ale matematické profese jen pět procent HDP.
Člověk, který ovládá matematiku, si vydělá průměrně o 30 až 40 procent víc. „Pak jsou tam ale i další efekty, které se takto jednoduše vyčíslit nedají. Například odolnost vůči dezinformacím a schopnost vyznat se v informačním přehlcení. Důsledků je mnohem víc než jen tučnější výplatní páska,“ říká v rozhovoru Nešetřil.
Nadace a zvýšení platu učitelům
Nadační fond Matika Česku podporuje začínající učitele matematiky a informatiky. „Mají nejnižší plat a současně nejtěžší domácí přípravu. Ze všech učitelů, kteří se k nám přihlásí vybíráme ty nejlepší a snažíme se je podporovat částkou 10 tisíc korun měsíčně,“ popisuje Jakub Nešetřil.
Proč klesá počet studentů, kteří se hlásí na přírodovědné obory? Musí mít člověk na matematiku talent? Pomohl by jiný název předmětu? Všechna témata jsme probrali ve FLOW a celý rozhovor s Jakubem Nešetřilem si můžete pustit ve videu v těle textu.