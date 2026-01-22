Kdybychom uměli pořádně matematiku, Česko je o 1,5 bilionu korun bohatší, tvrdí Nešetřil z projektu Matika Česku
- Rozvoj matematických profesí by mohl české ekonomice přinést až 1,5 bilionu korun.
- Zaměstnanec s dobrou znalostí matematiky si na trhu práce vydělá v průměru o 30 až 40 procent více, tvrdí spoluzakladatel nadace Matika Česku Jakub Nešetřil.
- Krize ve školství: Třetinu tříd v Česku učí matematiku lidé bez odborného vzdělání.
„Pro obory matematika, fyzika a informatika platí, že mají dlouhodobě nejnižší počet učitelů ze všech oborů v zemi. V České republice třetinu tříd učí lidé, kteří matematiku nikdy nestudovali a pravděpodobně ji ani učit nechtějí,“ popisuje Jakub Nešetřil, spoluzakladatel nadačního fondu Matika Česku.
Podle něj je důvodem fakt, že tito lidé mají a vnímají svou vysokou hodnotu na trhu práce a mají četnější příležitosti uplatnit se i jinde než ve školství. I proto Matika Česku podporuje učitele matematiky a snaží se je motivovat, aby z oboru neodcházeli.
„Učitel na děti působí mezilidsky. Ukazuje, že předmět, který učí, může být zábavný. A když to učitele nebaví, odráží se to i na jeho výuce,“ tvrdí. Podle dostupných dat je Česká republika v Evropské unii druhá od konce, co se popularity matematiky týče. Nešetřil to přikládá právě učitelům, kteří k ní sami nemají vztah. I proto je tento předmět pro mnoho studentů strašák. Největší propad v oblibě matematiky nastává mezi čtvrtým a osmým ročníkem základní školy.
Matematika není jen o talentu
„Jsem bytostně přesvědčen o tom, že na matematiku máme talent. Už od dob první republiky jsme technologická a průmyslová společnost a ještě v 70. a 80. letech byla výuka matematiky špičková. V 90. letech se neztratil talent, ale lidé, kteří do té doby neměli možnost uplatnit své nadání v byznysu, ho začali využívat,“ vysvětluje.
Výuka matematiky souvisí s produktivitou země, ekonomikou i zaměstnaností. „Když hledám podporu pro Matika Česku mezi předními českými podnikateli, prakticky u každého z nich najdu příběh o tom, jak mu matematika pomohla,“ tvrdí Nešetřil. Ve Velké Británii tvoří matematické profese zhruba 20 procent HDP. „Kdyby to platilo i v Česku, byli bychom o 1,5 bilionu korun bohatší,“ dodává. Podle statistik u nás ale matematické profese tvoří jen pět procent HDP.
Člověk, který ovládá matematiku, si vydělá průměrně o 30 až 40 procent více. „Pak jsou tu ale i další efekty, které se takto jednoduše vyčíslit nedají. Například odolnost vůči dezinformacím a schopnost vyznat se v informačním přehlcení. Důsledků je mnohem víc než jen tučnější výplatní páska,“ říká Nešetřil.
Nadace a zvýšení platu učitelům
Nadační fond Matika Česku podporuje začínající učitele matematiky a informatiky. „Mají nejnižší plat a současně nejtěžší domácí přípravu. Ze všech učitelů, kteří se k nám přihlásí, vybíráme ty nejlepší a snažíme se je podporovat částkou 10 tisíc korun měsíčně,“ popisuje Jakub Nešetřil.
Proč klesá počet studentů, kteří se hlásí na přírodovědné obory? Musí mít člověk na matematiku talent? Pomohl by jiný název předmětu? Všechna tato témata jsme probrali ve FLOW a celý rozhovor s Jakubem Nešetřilem si můžete pustit ve videu v těle textu.