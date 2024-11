„Mladí lidé tuto práci nechtějí dělat. Jde o velkou zodpovědnost a práce je přitom velmi špatně ohodnocená. Třeba nově nastupující vychovatelka po škole spadá do osmé platové třídy a vydělá si tedy okolo 25 tisíc korun hrubého měsíčně,“ uvedla ve FLOW Vladislava Lukešová, která je předsedkyní Asociace vychovatelů školských zařízení a sama vede školní družinu v Žebráku.

Souhrnné statistiky ohledně toho, kde a kolik chybí míst ve školních družinách, podle ní neexistují. Pokud místa chybí, častou praxí ve školách je situace, kdy si rodiče místo pro dítě musí předem rezervovat přes online systém. Místo pak získá ten, kdo se dřív zapíše. Například na základní škole s rozšířenou výukou jazyků na Praze 4 v Jeremenkově ulici se pro děti ve čtvrtých třídách otevřelo jen třicet míst, družinu tedy může navštěvovat jen polovina žáků těchto ročníků. Rodiče si místo rezervovali přes online systém a už během první hodiny se kapacita zaplnila.

25 tisíc za měsíc, 30 dětí na starost

„Online rezervace míst jsou běžné, je to systém, který není diskriminační,“ uvedla Lukešová ve FLOW. Problém s nedostatkem míst ve družinách je podle ní zejména ve větších městech jako jsou Praha, Brno nebo Plzeň.

Očekává se, že situace s nedostatkem personálu ve družinách bude od roku 2025 gradovat.

Spustí se totiž takzvané sousedské dětské skupiny: způsob hlídání malých dětí po vzoru Německa. Právě do tohoto modelu by mohlo “utéct ” mnoho současných vychovatelek za lepšími finančními podmínkami.

„Určitě je to pro vychovatelky atraktivní a odklon lze očekávat. Zvlášť pro vychovatelky, které jsou na rodičovské to bude lákavá možnost, protože při tom mohou hlídat i své dítě,“ míní Lukešová s tím, že sousedské hlídání bude znamenat oproti družinám méně práce za víc peněz.

​​Sousedské dětské skupiny jsou novým typem dětských skupin, které se stanou součástí služeb péče o děti předškolního věku. Principem služby je poskytovat péči v domácnosti v menším kolektivu o maximálně 4 dětech, s jednou pečující osobou v domácnosti. Počítá s tím novela zákona o dětských skupinách, která by měla začít platit v roce 2025.

Až sedmdesát tisíc korun měsíčně: dvojnásobný plat, než ve družině

Provozovatel, tedy fyzická osoba bude dostávat příspěvek od státu i od rodičů - na děti do 2 let je to 12 tisíc korun měsíčně od státu na dítě, od rodičů pak maximálně až 6 670 korun na dítě. Vychovatelka si tak ve skupině se čtyřmi dětmi může podle propočtů přijít až na 70 tisíc korun měsíčně, což je víc než dvojnásobek průměrného platu, který dostávají tito pracovníci ve družinách.

V Česku sice možná brzy alespoň částečně vyřešíme dlouhá léta trvající problém s nedostačnými kapacitami hlídání pro děti v předškolním věku, na který upozorňují ekonomové a který má přímý dopad na zaměstnanost rodičů. Je však možné, že se přesune problém jinam: a to do školních družin, kde nebude mít kdo děti hlídat.

Co lze čekat? Skončí koncept školních družin tak, jak je známe? A jaké to může mít dopady na zaměstnanost rodičů? A co nejvíc trápí české vychovatelky ve školách?

Téma jsme probrali ve FLOW podrobně s Vladislavou Lukešovou.