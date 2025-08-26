Právnička Valíčková: Co přinesla novela zákoníku práce a jak mění pravidla v zaměstnání?
Flexi novela zákoníku práce s sebou přináší některé výhody a praktické změny, které pocítí firmy i zaměstnanci. Mění mimo jiné zkušební doby, výpovědi, návraty rodičů do práce i mzdovou komunikaci. Flexi novela ale není podle právničky a odbornice na pracovní právo Ireny Valíčkové revolucí, spíše evolucí. Novelu jsme více rozebrali v rozhovoru pro pořad FLOW.
Novela zákoníku práce přináší do české praxe řadu změn, které se týkají zaměstnanců i zaměstnavatelů. V rozhovoru se dozvíte, jak se mění pravidla pro rodiče na rodičovské dovolené, zkušební a výpovědní doby, pracovněprávní spory i odměňování. Právnička Irena Valíčková rozebírá například:
- Záskok za rodičovskou dovolenou: jak ho správně smluvně ošetřit a jaké možnosti má rodič
- Zkušební doba: změny v délce trvání
- Výpověď v práci: nová výpovědní doba a nejčastější chyby zaměstnavatelů
- Aktuální pracovní spory: neplatné výpovědi, bonusy a přesčasy
- Vstupní lékařské prohlídky: kdy nejsou povinné u nerizikových profesí
- Brigády od 14 let: limity pracovní doby a co firmy nabízejí
- Zákaz mlčenlivosti o mzdě: co skutečně znamená a kde má hranice
- Směrnice EU o rovnosti odměňování: dopad na českou praxi
- Regionální rozdíly v odměňování jako nový úkol pro české HR
Zkušební doba se prodloužila
U řadových pozic se maximum zkušební doby posouvá ze tří na maximálně čtyři měsíce, u vedoucích ze šesti na osm měsíců. Nově lze zkušební dobu dodatečně prodloužit dodatkem – před účinností novely to nešlo. Firmy tak nemusejí hned sáhnout po maximu a mohou reagovat podle vývoje spolupráce.
„Je tam limit maximálně osmi měsíců, ale je to podle mého názoru především výhodné pro společnosti nebo pro zaměstnavatele,“ říká Irena Valíčková. Firmy tak mohou začít se třemi nebo šesti měsíci a podle potřeby přidávat. Sčítání neexistuje – limit čtyř nebo osmi měsíců je pevný. Zaměstnanec ale s prodloužením musí souhlasit.
Výpovědi běží od doručení, u zavinění jen měsíc
Výpovědní doba nově startuje okamžikem doručení, nikoli až prvního dne následujícího měsíce. U důvodů na straně zaměstnance, typově při neuspokojivých výsledcích nebo porušování povinností, lze výpovědní dobu zkrátit na jeden měsíc. Riziko sporů ale nezmizí.
„Samozřejmě se to zneužívalo a zneužívat se to bude,“ připouští Valíčková u vágněji vymezených „neuspokojivých výsledků“.
Legální přivýdělek pro rodiče na původní pozici a místo do dvou let
Novela usnadňuje rodičům malých dětí návrat na trh práce: rodiče si mohou u stejného zaměstnavatele přivydělávat i na původní pozici na dohodu. „Prakticky se zlegalizovalo to, co v současné době probíhalo,“ popisuje Valíčková. Zároveň mají mít rodiče držené původní místo až do dvou let věku dítěte.
