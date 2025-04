Přijímací zkoušky moc objektivní nejsou. Brno může ukazovat Praze, jak zlepšovat život dětem, tvrdí učitel Pražák 

Podle oceněného učitele Daniela Pražáka se sice o problémech s přijímačkami a o nedostatečných kapacitách mluví, ale nic moc se nemění k lepšímu.

V Praze chybí místa, Brno to zvládlo

Největší zájem je i letos o maturitní obory a o všeobecné střední školy. Kapacity ve velkých městech však neodpovídají poptávce. Zatímco Brno to zvládlo a rozšířilo dle Daniela Pražáka kapacity na veřejných školách, aby přetlak zmírnilo, v Praze k žádnému posunu nedošlo. Podle statistik se nabídka míst na gymnáziích téměř nerozšířila, přetlak pomáhají mírně vyrovnávat pouze nově vzniklé placené soukromé školy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ roční školné se přitom pohybuje běžně kolem 60 tisíc korun.

„V tomhle směru může Brno ukazovat Praze, jak zlepšovat život pro děti,“ uvedl ve FLOW učitel Daniel Pražák, který je také členem poradního týmu pro školství prezidenta Petra Pavla a o vzdělávání má svůj podcast Hovory z kabinetu.

Pražák předpovídá, že tato generace dětí, kterým chyběly školky, školy a místa na středních, zažije stejný boj následně i o místa na vysokých školách.

„A zase se budeme divit, proč to tak je,“ řekl ve FLOW.

Na jakou školu jít? Rodiče taktizují a střílí naslepo. To se má změnit

Podle něj také není pro rodiče jednoduché, jak vybrat do přihlášky tři školy podle priorit, když neví přesný výsledek testů. Ten se odvíjí od kondice dětí a nedá se předem přesně předvídat. Přitom v Praze a velkých městech rozhodují o tom, na jakou školu dítě nastoupí, třeba i jednotky bodů a jde o velmi těsný souboj. Rodiče proto kombinují, taktizují a střílí naslepo. Tlak na děti i rodiče je pak o to větší.

„I rodiče, kteří se pohybují ve školství, mají velký problém s výběrem školy, kam děti zapsat. Ministerstvo navrhuje, že by si děti nejdřív napsaly testy, a teprve podle výsledku si pak podají přihlášku. To by ušetřilo mnoho starostí. Zatím se o tom jen mluví, a nic se nemění. Ale důležité je, že o tom mluví lidé z různých stran a existuje naděje, že se toto zavede do praxe," uvedl ve FLOW Pražák.

Díl FLOW s Danielem Pražákem byl speciální. Pořad totiž slaví první narozeniny. Přesně před rokem jsme odstartovali právě tímhle tématem a přesně tímto hostem. První díl si před rokem vysloužil mezi čtenáři e15 velkou pozornost a sledovanost. Děkujeme za vaši přízeň.

V tomto narozeninovém díle FLOW se dozvíte následující:

Jak moc Cermat testy ovlivňují psychickou kondici školáků?

Proč jsou na tom dnešní děti tak špatně a proč tak stoupá počet sebevražd?

Je reálné mít na každé větší škole vlastního psychologa, jak navrhuje MŠMT?

Dají se přijímačky zvládnout bez placených přípravných kurzů?

Proč by měly být obědy pro děti zdarma?

Vydělávají učitelé dost peněz?

Podívejte se na videorozhovor s Danielem Pražákem.