Recepty na dostupné bydlení: politici slibují dotované hypotéky, podporu družstev i státního developera
Dostupnost bydlení je jedním z ústředních témat letošních kampaní jednotlivých politických uskupení pro volby do Poslanecké sněmovny. Přinášíme přehled nejdůležitějších slibů a řešení z oblasti bytové politiky, které strany, hnutí a koalice ve svých programech nabízejí.
Do přehledu jsou zahrnuty politické subjekty kandidující v říjnových volbách, které v některém z předvolebních průzkumů v posledním měsíci alespoň jednou překročily pětiprocentní hranici hlasů. Ta je spodním limitem pro vstup do dolní komory parlamentu.
ANO: bydlení jako veřejný zájem
Hnutí ANO chce bydlení zákonem stanovit jako veřejný zájem. „Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu, což umožní rychlejší schvalování staveb a jednodušší přístup k pozemkům,“ popisuje svůj záměr. Mladým rodinám s dětmi a také klíčovým profesím, například policistům, hasičům, vojákům či zdravotníkům, slibuje státní podporu na hypotéky.
Stejně tak plánuje hnutí bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé manželské páry. Podporou chce také cílit na bytová družstva, pro něž chce zavést státní garanci, která má usnadnit financování výstavby bez vysokých vstupních vkladů.
Od zrušení „tisíců nesmyslných předpisů a norem“ si ANO slibuje snížení nákladů na výstavbu až o deset procent a urychlení celého procesu. Tomu má zároveň pomoci i nový stavební zákon, který chce hnutí prosadit. S výstavbou nových bytů se chce také zaměřit na brownfieldy.
SPOLU: projekty na klíč
I SPOLU slibuje svůj způsob podpory družstevního bydlení, které vnímá jako dostupnou formu vlastního bydlení. „Odstraníme problémovou byrokracii pro její rozvoj, včetně úpravy vypořádacích podílů,“ popisuje v programu svůj záměr.
Koalice chce také vytvořit katalog takzvaných projektů na klíč, které budou mít předpřipravenou dokumentaci pro povolení stavby. Výsledkem má být rychlejší a jednodušší výstavba domů. SPOLU také slibuje napravit nepovedenou digitalizaci stavebního řízení.
Zároveň plánuje využít nepotřebné státní pozemky k výstavbě dostupného bydlení s nižšími nájmy. Podpořit chce, stejně jako hnutí ANO, i využití brownfieldů. „Usnadníme jejich převody v územních plánech a zjednodušíme povolovací procesy pro novou výstavbu,“ dodává k tématu.
STAN: regulace Airbnb i pomoc obcím
Hnutí chce posílit dotace a nízkoúročné půjčky zejména obcím, díky nimž by mohly budovat podporované nájemní bydlení. „Zaměříme se na profesní byty, startovací byty pro mladé, sociální a krizové bydlení. Vedle navýšení dotačních titulů umožníme i bezúplatné poskytnutí vhodných a nevyužívaných pozemků ve vlastnictví státu obcím, a to pro výstavbu dostupného nájemního bydlení s podmínkou dlouhodobé udržitelnosti,“ vysvětluje.
Současně s tím slibuje STAN také zregulování krátkodobého ubytování přes platformy typu Airbnb. Plánuje zavést povinný registr poskytovatelů a ubytovaných osob a stanovit maximální počet dní pro krátkodobé pronájmy. Zároveň chce zajistit jejich zdanění a výnosy nasměrovat do podpory obecního bydlení.
I Starostové chtějí oživit družstevní bydlení, a to pomocí vytvoření funkčních modelů financování a typizovaných postupů pro vznik družstev. Také slibují zvýšení jistot pro pronajímatele a zajištění funkčního mechanismu pro zrychlené vystěhování neplatičů.
SPD: garantované půjčky
„Dostupné bydlení pro lidi!“ je jedním z bodů volebního desatera SPD. Hnutí slibuje zavést výhodné rodinné půjčky pro pracující s výrazným snížením dlužné částky po narození každého dítěte. Zároveň s tím nabízí pomoc státu se splácením hypotéky v době péče o děti do čtyř let a projekt státem garantovaných manželských půjček na bydlení. Systémově chce podporovat bytovou výstavbu, družstevní bydlení a bezplatné převody pozemků ve vlastnictví státu pro účely bytové výstavby.
Piráti: 200 tisíc nových bytů
Pirátský plán počítá s postavením 200 tisíc nových bytů během následujících čtyř let. Nemají to být „… prázdné byty, ale skutečné domovy pro rodiny a běžné lidi. Nová zástavba v brownfieldech, v prolukách i na okrajích měst, nové čtvrti vícepatrových domů s vnitrobloky ve velkých městech, třeba ze dřeva, v zeleni,“ uvádí s tím, že na výstavbu chce využít 20 miliard korun ročně z evropských peněž, které plánuje použít na nové obecní nájemní byty.
Strana chce také zatížit zvýšenou daní zóny určené k bydlení, ve kterých se však nestaví, a to do doby, dokud se v nich stavět nezačne. Zřídit plánuje i takzvané akcelerační zóny, ve kterých bude možné stavět ve zrychleném módu. „Otevřeme v několika největších městech akcelerační zóny pro výstavbu bydlení s automatickým právem stavět byty s jednoduchým a rychlým povolením a se zaměřením na vznik čtvrtí krátkých vzdáleností a energetickou soběstačnost,“ píše v programu.
Piráti také slibují zlevnit výstavbu každého bytu až o milion korun. Dopomoci k tomu má zjednodušení byrokracie a zjednodušení povinností pro výstavbu, například zrušením povinnosti na chodbičku před WC v malých bytech oddělující vstup do obytné místnosti či změnou parametrů hlukových limitů.
Stačilo!: státní stavební holding
Hnutí Stačilo! slibuje dosáhnout levné a rychlé výstavby bytů za pomoci vzniku Státního stavebního holdingu. „Bude zajišťovat celý proces od dodávek základních surovin až po realizaci. Díky modulárnímu systému podpoříme zlevnění a urychlení výstavby,“ vysvětluje s tím, že bude také podporovat družstva zakládaná městy a obcemi.
Prostřednictvím zmiňovaného Státního stavebního holdingu chce následně hnutí stavět alespoň 40 tisíc bytů ročně. Ty se budou pronajímat za pevně dané nájmy a přednostně na ně budou mít nárok mladí lidé či osamělí senioři. Stačilo! plánuje podpořit i družstevní výstavbu tak, že družstva a obce nebudou po dobu pěti let platit daň z nemovitosti, pokud budou své byty pronajímat za dostupný nájem.
Motoristé: stavební povolení za měsíc
Motoristé sobě vidí cestu v modernizaci stavebního zákona tak, aby se zkrátila délka povolovacího procesu na jeden měsíc u soukromé výstavby a šest měsíců u komerční bytové výstavby. „Zavedeme jednotné digitální rozhraní pro podání žádostí, sledování jejich stavu a získání kompletních výstupů, včetně závazných stanovisek. Zároveň stanovíme lhůty pro vyjádření dotčených orgánů (maximálně 30 dní) a ukončíme nekonečná odvolací řízení,“ plánuje strana.
Stejně jako další chtějí i Motoristé využít pro stavbu nových bytů brownfieldy. Plánují zavést jejich centralizovaný registr a zrychlené povolovací řízení pro tyto lokality. Strana chce zároveň rozvolnit některé stavební normy, které podle ní zvyšují ceny nemovitostí. „Zredukujeme požadavky na parkovací stání, oslunění, výměru místností či hlukové limity v městské zástavbě,“ upřesňují.
