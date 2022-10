Včera nonsens, dnes divoká karta, zítra žolík. Pronájem bytu přestává být sisyfovskou prací | E15.cz

Starostí až za hrob, nervy nadranc a za to všechno upocená dvě procenta ročně. Kdyby Sisyfos na onom světě nemusel věčně tlačit balvan do kopce, pronajímal by v Česku byt. Vyšlo by to skoro nastejno. Ekonomicky i psychologicky. Zatímco Sisyfovi se ale nikdy nemělo povést dostat náklad na kopec, náš unavený pronajímatel možná brzy oslaví úspěch. Výnos z pronájmu totiž roste. Dobře, ve světle putinovské inflace jde stále o drobné. Už dnes si ale majitel bytu výnosem sáhne až k nejlepším spořicím účtům. Ale co více, už příští rok je může nechat i daleko za sebou. Ano, koupit byt a pronajmout jej byla ještě včera pitomost. Už dnes to ale tak docela neplatí. Kolik a kde vyděláte nejvíce a kde je naopak nejlepší poměr výnosu a rizika?