Kandidáti na hejtmany slibují před volbami o sto šest | E15.cz

Řešení problémů s dopravou a suchem, kvalitní nemocnice nebo dostatek míst ve školách. Ale i příspěvky na dovolené, porodné či pastelkovné. Pestrou škálou slibů hýří kandidáti na hejtmany také v letošní kampani před krajskými volbami. Některé návnady však přesahují kompetence krajů, jiné se už řadu let opakují.

Test spokojenosti s vládou

Oproti minulosti převažují v nabídkách stran regionální, nikoli celostátní témata, jako byly například v roce 2008 poplatky ve zdravotnictví. „Role krajů je nejdůležitější v infrastruktuře, zdravotnictví a školství,“ říká politolog Petr Jüptner.

Očekává, že i letos bude hlasování referendem o spokojenosti s vládou a generálkou na volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce. To je důvod, proč se třeba ANO v kampani s názvem „Ukázaná platí“ chlubí tím, kolik kilometrů nových dálnic kabinet Andreje Babiše postavil a jak investuje do nemocnic, škol a sportovišť.

Plníme sliby, ochráníme vás

Schválena modernizace 2267 škol, nové vodovody pro 118 tisíc lidí, výměna 90 967 kotlů, nákup 2061 nových nemocničních přístrojů – to jsou některá z čísel Babišova hnutí. „Ukazujeme, že plníme vládní program a dodržujeme sliby,“ prohlásil premiér.

Opozice míní, že si ANO často přivlastňuje úspěchy politické konkurence. Poukazuje na to, že zřizovatelem drtivé většiny škol jsou kraje a obce. Hejtmani navíc kritizují kabinet za to, že na jaře poslal přes 6,5 miliardy korun státním nemocnicím, ale krajským nedal nic.

„Všechno jsou exaktní čísla, která můžeme zdokumentovat,“ hájí kampaň Babiš.

ČSSD nasadila na centrální úrovni slogan „V krizi vás ochráníme“. Doprovází ho snímek lídra sociální demokracie Jana Hamáčka v červeném svetru, který jako ministr vnitra nosil při první vlně koronavirové nákazy.

Dalším z hesel je hájení lidi, kteří chtějí pracovat. „Zaměříme se i na ty, kterým je přes padesát let, protože jsou na trhu práce nejvíce diskriminování,“ uvedl Hamáček.

Nejsilnější opoziční strana ODS jde do závěru kampaně s heslem „Odstartujme změnu“. Předseda partaje Petr Fiala chce, aby krajské volby napomohly k výměně vládní garnitury ve sněmovních volbách v příštím roce. Poté slibuje omezení byrokracie nebo zrušení elektronické evidence tržeb. „Více úcty k pravdě a méně lží, marketingu a žvanění,“ podotkl.

Doprava, sucho či kůrovec

Asi nejsledovanější zápas čeká Středočeský kraj, kde opozice hodlá sesadit hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO). V receptech na lepší život voličů se přitom strany v mnohém shodují.

Jermanová by pokračovala v opravách silnic. Uvádí, že za poslední čtyři roky jich kraj zrekonstruoval pět set kilometrů. „A každý týden opravíme jeden most nebo mostek,“ vyzdvihuje.

ODS se chce zaměřit na kvalitu zdravotnictví a investice do silnic. I pro lídra TOP 09 Jana Jakoba je jednou z hlavních priorit dopravní infrastruktura.

Jihočeská KDU-ČSL nabízí regionu Marshallův plán. Jeho součástí se má stát i porodné či pastelkovné. Rovněž v jižních Čechách dominuje mezi tématy doprava, konkrétně dálniční propojení s Prahou a Rakouskem.

V Pardubickém kraji se daří poutat pozornost kandidátovi ANO na hejtmana Martinu Kolovratníkovi. Pokud funkci obsadí, každému občanovi regionu dá pět set korun na dovolenou.

Na Vysočině političtí soupeři nejčastěji skloňují kůrovcovou kalamitu. Lídrem ČSSD je stávající hejtman Jiří Běhounek, post obhajuje už počtvrté. „Osvědčený hejtman = budoucnost bez obav,“ stojí na jeho billboardech.

Opravy silnic, dostavba dálnic a budování nádrží či mokřadů kvůli suchu jsou prioritami stran také v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Co strany slibují a jaká témata akcentují

ANO

Přesvědčuje voliče řadou čísel o kilometrech postavených dálnic, nákupech nemocničních přístrojů či modernizovaných školách.

ČSSD

„V krizi vás ochráníme“, slibují socialisté. Postarat se chtějí o ty, kteří pracují. Zasadit se hodlají o důstojné mzdy, zdůrazňují lepší odměňování policistů.

ODS

Hlavním heslem je „Odstartujeme změnu“. Strana očekává, že souboj o kraje napomůže k výměně vlády ve sněmovních volbách v příštím roce.

Piráti

Akcentují průhledné vedení krajů, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, zalepení děr na silnicích i v rozpočtech a životní prostředí.

SPD

Jedním se sloganů je „České potraviny, ne drahý odpad z EU“. Uskupení nejvíce staví do popředí potravinovou soběstačnost země.

KSČM

Na plakátech se prezentuje stručně: „Práce, zdraví, bydlení, jídlo“. Soustředit se chce na odstraňování dopadů koronavirové krize.

KDU-ČSL

Hodlá bojovat s vylidňováním venkova, nedostupnou lékařskou péčí v některých regionech nebo s negativními vlivy na životní prostředí.

TOP 09

Se sloganem „Pohněme s tím, společně!“ apeluje na krajské samosprávy. Strana je přesvědčena, že je kompetentnější než vláda.

STAN

Míní, že většina krajů potřebuje „vyléčit, uzdravit a vyčistit“. Symbolem kampaně hnutí je proto česnek, který tyto ozdravné vlastnosti má.

Pramen programy a kampaně stran