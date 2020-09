Opoziční strany se před volbami spojují do řady koalic bez ANO | E15.cz

„Nechtěli jsme centrálně nutit kolegy ke spolupráci s jedním exkluzivním partnerem,“ řekl šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan, podle kterého bylo důležitější, jak si zástupci hnutí rozumějí s partnery na lokální úrovni. Hnutí tak uzavřelo předvolební koalice s různými sněmovními i mimoparlamentními stranami. Starostové jsou také jediní, s kým šli do koalice Piráti, kteří vyjma Olomouckého kraje kandidují všude samostatně. Také ANO, ČSSD nebo komunisté jdou téměř všude sami.

Podobně jako STAN postupovali i občanští demokraté, lidovci nebo TOP 09, kteří rovněž domluvili různé varianty spíše menších koalic. „Námluvy byly složité, jednoduché to nikdy nebude,“ připustil Rakušan. „Jsem ale rád, že výsledek nejen náš, ale i ostatních stran svědčí o tom, že ukazujeme schopnost se domluvit,“ dodal.

Výsledné koalice si pochvaluje i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Je vidět, že máme všichni stejný cíl, a to co nejlépe uspět a mít možnost se dostat do vedení krajů. Důležité je netříštit síly,“ řekla poslankyně. „Věřím, že se tento model dá přenést i do sněmovních voleb. Ukazuje se, že máme k sobě programově blízko a jsme schopni si lidsky porozumět,“ řekla Pekarová.

Jedna věc je předvolební spolupráce, druhá je reálná spolupráce na radnicích. Sněmovní opoziční strany chtějí spolupracovat i po volbách, některé si dokonce umínily, že nepůjdou do koalice s extremistickými stranami či vládnoucím hnutím ANO. „Pokud budeme schopni ve velkých krajích spolu úspěšně vládnout, může to pomoci dalšímu vyjednávání,“ řekl Rakušan.

Byť jsou sněmovní volby až za rok, už probíhají podle představitelů opozice jednání o spolupráci. Do čela opozice se chce postavit ODS. „Někdo musí stát v čele skupiny, která se postaví Andreji Babišovi a Hradu. Jsem přesvědčen, že tím přirozeným lídrem je ODS v čele s Petrem Fialou,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Předseda lidovců Marian Jurečka nicméně zopakoval, že předvolební spolupráci brání legislativní a technické překážky.

Politolog Petr Jüptner z Univerzity Karlovy nepředpokládá, že se opozici podaří před sněmovními volbami sjednotit pod jednu vlajku. „Dnes už je vidět, že tu není víra v jeden tábor, který se na parlamentní úrovni spojí proti Andreji Babišovi. Ukazuje se, že to budou bloky minimálně dva nebo tři,“ míní politolog.