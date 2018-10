Volby 2018 | Rathův comeback do politiky začal před věznicí. „Už jsme zažili větší podivnosti,“ zní z Litoměřic | E15.cz

Jedenáctá hodina všedního dne znamená pro hospodu na okraji Roudnice nad Labem jediné: čas obědů. Na jídlo za necelých devadesát korun sem přicházejí lidé z širokého okolí. V montérkách trpělivě čekají na objednávku. „Rath? Jo, toho znám dobře. Před pár dny jsem ho potkal na poště,“ vypráví novinářské návštěvě o pár minut později šedovlasý muž na chodníku před hospodou. „Jestli jste tu kvůli němu, tak to musíte do hospody Na Růžku. Ta patří jeho rodině. Stojí naproti škole,“ směruje nás místní obyvatel. Jsme v regionu, kde se chce nepravomocně odsouzený David Rath už za pár dní vrátit do vysoké politiky.

Roudnice nad Labem, k níž má exministr zdravotnictví vazby, spadá do volebního obvodu, v němž se Rath snaží dostat do Senátu. Do voleb zbývá pár dní, po bývalém vlivném členovi sociální demokracie ale na ulici není ani stopa.

Žádné známky kampaně nejeví ani hospoda Na Růžku, postarší dům s ne příliš udržovaným zevnějškem, který láká na obvyklou nabídku jídla a připojení wifi. Podle informací MF Dnes exhejtman převádí svůj podíl v podniku na firmu své ženy. Na místě ale není možné si u nikoho informaci přímo ověřit. Dovnitř se kolem poledne nedostaneme. Zrovna dnes se otevírá až v podvečer.

„Opravdu tu Rath kandiduje? To vůbec nevím, o politiku se nezajímám. Stejně je to furt to samé,“ nechce se ani na chvíli zastavit kolem procházející důchodkyně ve světle béžové bundě.

Okresní město Litoměřice leží od Roudnice nad Labem zhruba čtvrt hodiny jízdy autem. Právě zde Rath před několika měsíci oznámil svou kandidaturu do Senátu. A to přímo před místní vazební věznicí, kde strávil osmnáct měsíců života poté, co ho policie zadržela s několika miliony v krabici od vína.

„Je to absurdní. Ale víte, kolik podivností už jsme v politice zažili?“ usmívá se důchodkyně s růžovým přelivem, která venčí v ulici u věznice psa. V blízkém okolí i sama bydlí. „Tohle není o nic horší,“ hodnotí Rathovu kandidaturu. Místní o Rathově snaze podle ženy ví – i kvůli už zmíněné akci u věznice. „V rodině se ale o tom raději vůbec nebavíme, svých starostí máme dost,“ dodává.