Lídr SPD Okamura očekává podobnou účast jako minule, což by SPD mohlo nahrát. Z kandidátek hnutí v Praze podle něj odešli lidé kvůli zastrašování. "Poté, co se lidem objevily ve schránkách volební lístky, začalo být mnoha našim kandidátům vyhrožováno. Zlomeček z kandidátů tedy odstoupil, protože to neměli zapotřebí. Je to okamžik, nad kterým bychom se měli zamyslet. Jestli téměř 30 let po sametové revoluci je někdo perzekvován a šikanován za politický názor, za to, že kandiduje za nějakou stranu, a pokud se příznivci a podpůrci jiných stran uchylují k metodám, že vystraší kandidáty, tak to není správné," doplnil.