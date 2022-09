Klaus: Doufám, že komunální volby přinesou v Praze radikální změnu | E15.cz

„Já bych si hlavně přál, aby ty volby přinesly rozumné starosty a rozumná zastupitelstva, to je jejich hlavním cílem,“ poznamenal. Názor opozice, která nynější komunální a senátní volby označuje za referendum o vládě Petra Fialy (ODS), považuje za dětinský. „Ale zrovna tak je nesmyslné, laciné chování vlády, která říká: 'Vlády se to vůbec netýká'. Volby jsou přeci vždycky, ať jsou jakékoli volby, obřím průzkumem veřejného mínění,“ řekl Klaus.

Exprezident se domnívá, že kvůli řadě subjektů s „neprůhlednými“ názvy budou obě strany výsledek interpretovat jako své vítězství.

Jako Pražák by si velmi přál, aby komunální volby v hlavním městě přinesly radikální změnu. „Myslím si, že Praha je taková zabetonovaná, rigidní, neprůchodná, neprůjezdná,“ poznamenal. Zelení a Piráti podle něj do Prahy přináší své představy o světě. Myslí si, že by to tak být nemělo. „Praha by měla být pro Pražany. A abychom nemuseli trávit hodiny ve frontách aut a podobně, to bych si velmi přál,“ dodal.

