Primátor Zdeněk Hřib ve volebním štábu: Jde nám hlavně o udržení našich gescí | E15.cz

Na kolik procent si věříte?

Poslední průzkum nám přisoudil přes jedenáct procent, já věřím, že to bude víc, podobné jako před čtyřmi lety. Měli jsme dobrou kampaň, konstruktivní, neuchýlili jsme se k populistickým výkřikům. Zpětná vazba od lidí byla velice pozitivní, kampaň nám vyšla lépe než ta minulá.

V předvolebních debatách jste si zrovna nešel po krku s Janem Čižinským z Prahy sobě a Petrem Hlaváčkem ze STAN. Byla to strategie?

Od počátku jsem říkal, že bych byl rád, kdyby pokračovala stávající koalice. Takže je logické, že jsme se snažili vysvětlovat tu práci, kterou jsme tady udělali. Koalice vystupovala do poslední chvíle jednotně.

Nepoškozuje vás, že jsou Piráti ve vládě?

Její reakce na energetickou krizi byla přece jen pomalejší. Poškodit by to mělo spíš Spolu. Jako hejtmani jsme vyzvali vládu k tomu, aby zastropovala energie, a teprve na základě této výzvy konečně začala jednat. Druhá věc ale je, že potřebujeme dostupné energie i pro samosprávy.

Jaké rezorty budete chtít vyjednat v pražské radě?

Primárně nám jde o udržení těch stávajících gescí. Bydlení, školství, transparentnost, IT, zahraniční vztahy, což je spojeno s pozicí primátora. Potom bychom chtěli gesce, které by nám slušely z hlediska našeho prioritního zaměření, a to je třeba majetek nebo životní prostředí. To jsou oblasti, kde můžeme nabídnout největší přidanou hodnotu.