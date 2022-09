Čižinský: Se STAN a Piráty domlouváme blok, chceme jednat dohromady | E15.cz

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský zůstával pozitivní i po sečtení výsledků voleb, ačkoliv na utvoření vysněné koalice spolu s Piráty a hnutím STAN jeho hnutí pár mandátů chybí. Mimo udržení postu radního pro dopravu by hnutí chtělo získat i posty radních pro školství a sociální politiku a zdravotnictv, říká Čižinský.

V Praze a jejích městských částech jste získali dohromady 91 zastupitelských postů, jste spokojení s výsledkem?

Co se týče nárůstu počtu zastupitelů, tak se domnívám, že jsme možná nejúspěšnější, protože z 37 jsme se dostali na 91. Myslím si, že to nemá obdobu a jsem za to moc rád.

Na vytvoření většinové koalice Pirátů, Prahy sobě a STAN to ale stačit nebude. Jak vidíte povolební vyjednávání?

My se teď snažíme domluvit se STAN a Piráty, abychom udělali blok, který bude vyjednávat dohromady. Chceme zvládnout vyjednat co nejlepší koalici pro Prahu.

Neobáváte se, že vítezná koalice Spolu pro Prahu se dohodne s Piráty a STAN bez vás?

To uvidíme podle jednání, která proběhnou v neděli.

Jaká vítězství na pražských radnicích považujete za důležitá?

Velmi cenné vítězství je na Praze 5, protože tam změna je potřeba jako sůl. Povedlo se nám uspět na Praze 7, tam si myslím, že je to poměrně jasné. A v ostatních městských částech budeme jednat. Naším cílem je stejně, jako jsme před osmi lety proměnili „sedmičku“, proměnit postupně celou Prahu.

Radní pro kulturu Hana Třeštíková mi řekla, že vedle resortu dopravy byste na magistrátu rádi měli i radní pro oblast školství a sociální záležitosti. Budete o ně usilovat?

V ideálním světě bychom usilovali i o tyto rezorty, teď uvidíme, jaká koalice bude k jednání a co bude možné vyjednat.

Usilovali byste o ně i na úkor současných rezortů, které máte v gesci?

To si nejsem jistý, myslím si, že pokračovat v práci je určitá hodnota. I proto, že jsou tam velmi dobré týmy, které ji velmi dobře zvládli.