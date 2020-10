Poslanec Kováčik se vážně zranil při opravě střechy | E15.cz

Mluvčí komunistické strany Helena Grofová bližší informace s ohledem na přání poslancových rodiny neuvede. Poslanec podle informací novinek, cz propadl při práci na chalupě ve středních Čechách střechou.

Pětašedesátiletý poslanec kandiduje do Senátu na Znojemsku v senátních obvodu 54. Členem KSČM je od roku 1996. Do Senátu poslanec kandidoval již v roce 2000 na Třebíčsku, kdy se ziskem téměř 25 procent hlasů postoupil do druhého kola. V něm prohra s tehdejší starostou Třebíče za KDU-ČSL Pavlem Janata.