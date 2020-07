Kandidáti do Senátu 2020: Seznam kandidátů a obvodů | E15.cz

První kolo voleb do Senátu České republiky vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman na 2. a 3. října. Druhé kolo senátních voleb se koná 9. a 10. října 2020. Volí se v celkem 27 obvodech, tedy do třetiny Senátu. Současně s prvním kolem se konají i krajské volby .

Od roku 1998 je délka mandátu všech senátorů šest let a každé dva roky se tak volí do třetiny Senátu. Volby vyhlašuje prezident republiky. V roce 2020 se konají volby do Senátu České republiky v termínech 2. a 3. řina a 9. a 10. října 2020. Společně s prvním kolem proběhnou i volby do krajských zastupitelstev.

Voliči mohou vybírat z kandidátů, které navrhují politické strany nebo z nezávislých kandidátů. Pokud kandidát na senátora získá více než 50 procent hlasů, stává se senátorem. V případě, že žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, koná se druhé kolo voleb. Do druhého kola voleb do Senátu postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v kole prvním.

V České republice může být zvolen senátorem občan starší 40 let. Kandidovat může i senátor, kterému končí mandát a po případném zvolení může dál pokračovat ve své práci. Po řádném zvolení se koná první schůze Senátu, kde nový senátor složí senátorský slib.

Seznam volebních obvodů

Seznam kandidátů není úplný, přihlášky lze podávat až do 28. července do 16:00.

Volební obvody

Volební obvod č. 3 - Cheb

Miroslav Nenutil - ČSSD - obhajuje

Jaroslava Brožová Lampertová - ANO

Josefa Švarcbeka - KSČM

Markéta Monsportová - Piráti

Josef Kvasnička - SPD

Miroslav Plevný - STAN

Svatata Štěrbová - Zelení (s podporou Senátor 21)

Volební obvod č. 6 - Louny

Milan Rychtařík - ANO

Jaroslav Veselý - ČSSD

Vladimír Drápal - ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + KAN

Václav Beneš - KSČM

Vladimír Drápal - KDU-ČSL

Daniel Pitek - SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany (LES)

Bronislav Schwarz - Severočeši

Ivo Trešl - STAN

Zdeněk Pištora - Trikolóra

Volební obvod č. 9 - Plzeň-město

Lumír Aschnebrenner - Koalice pro Plzeň (ODS, Koruna Česká, TOP 09, KDU-ČSL a ADS) - obhajuje

Jiří Liška - ČSSD

Václav Heřman - KSČM

Daniel Kůs - Piráti

Oldrich Fencl - SPD

Jindřich Sitta - STAN

Volební obvod č. 12 - Strakonice

Karel Kratochvíle - ČSSD - obhajuje

Tomáš Fiala - ODS

Petr Kalina - ANO

Pavel Štětina - KSČM

Luboš Peterka - KDU-ČSL

Michal Horák - Piráti

Ivana Zelenková - STAN

Miroslav Ušatý - Trikolóra

Volební obvod č. 15 - Pelhřimov

Vítězslav Jandák - ANO

Milan Štěch - ČSSD - obhajuje

Pavel Hodáč - KSČM

Lubomír Pána - SPD

Stanislav Mrvka - Změna 2020

Volební obvod č. 18 - Příbram

Jiří Burian - ODS - obhajuje

Jindřich Havelka - KSČM

Stanislav Holobrada - ČSSD

Simona Luftová - Piráti

Petr Štěpánek - STAN

Václav Švenda - TOP 09

Volební obvod č. 21 - Praha 5

Václav Láska - KDU-ČSL se Zelenými (s Piráty, hnutím Senátor 21 a LES) - obhajuje

Miloslav Ludvík - ČSSD (s ANO)

Michael Žantovský - TOP 09 (s ODS, STAN a SNK ED)

Roman Blaško - KSČM

Milan Wünsch - SPD

Mansoor Maitah - Trikolóra

Volební obvod č. 24 - Praha 9

David Palát - ČSSD - obhajuje

společný kandidát se STAN a Piráty - TOP 09

David Smoljak - STAN (s TOP 09 a Piráti)

Pavel Franěk - KSČM

Eduard Stehlík - ODS

společný kandidát s ODS - KDU-ČSL

Vítězslav Novák - SPD

Václav Krása - Trikolóra

Volební obvod č. 27 - Praha 1

Václav Hampl - KDU-ČSL, Zelení (s hnutími Senátor 21 a Praha Sobě) - obhajuje

Miroslava Němcová - ODS (s TOP 09 a STAN)

Robert Veverka - Piráti

Milan Urban - SPD

Ivo T. Budil - Trikolóra

Jakub Štědroň - ČSSD

Volební obvod č. 30 - Kladno

Petr Bendl - ODS

Jiří Dienstbier - ČSSD - obhajuje

Markéta Frölichová - STAN

Jiří Landa - Trikolóra

Adél Šípová - Piráti

Michaela Vojtová - ANO

Miloslava Vostrá - KSČM

Ondřej Závodský - KDU-ČSL

Volební obvod č. 33 - Děčín

Zbyněk Linhart - ODS - obhajuje

Václav Šenkýř - KSČM

Jiří Anděl - ANO

Šárka Štrumplová - Severočeši

Leoš Moravec - SPD

Zdeněk Říha - Trikolóra

Volební obvod č. 36 - Česká Lípa

Jiří Vosecký - SLK a STAN

Petr Jeník - Piráti

Jaroslav Štěrba - Trikolóra

Libor Šmejda - nestraník za TOP 09, SEN 21 a KDU-ČSL

Vít Vomáčka - ODS

Volební obvod č. 39 - Trutnov

Jan Jarolím - ANO

Michal Slavka - SPD

Jan Sobotka - STAN - obhajuje

Klára Sovová - ODS

Volební obvod č. 42 - Kolín

Igor Karen - ANO

Pavel Kárník - STAN

Tomáš Klinecký - TOP 09

Ivanka Kohoutová - Trikolóra

Cyril Koky - Piráti

Martin Škorpík - KSČM

Michal Zapletal - ODS

Petr Žantovský - SPD

Karel Otava - ČSSD

Volební obvod č. 45 - Hradec Králové

Jan Čáp - KDU-ČSL

Jan Holásek - Hradecký demokratický klub

Jaroslav Malý - nezávislý kandidát - obhajuje

Jiří Mašek - ANO

Markéta Pakandlová - SPD

Pavel Staněk - ODS

Lubomír Štěpán - KSČM

Pavel Vacek - Piráti

Volební obvod č. 48 - Rychnov nad Kněžnou

Miroslav Antl - Za občany - obhajuje

Jana Drejslová - ODS

Jan Grulich - TOP 09

Drahoslav Chudoba - nezávislý kandidát

Vladimíra Lesenská - SPD

Josef Lukášek - KSČM

Jiří Matoušek - Trikolóra

František Mencl - ČSSD

Volební obvod č. 51 - Žďár nad Sázavou

Libor Černý - ANO

Michal Šmarda - ČSSD

Josef Klement - KDU-ČSL

Zdeněk Střítecký - KSČM

Bohumil Kasal - SPD

Volební obvod č. 54 - Znojmo

Martin Pavlík - ANO

Jan Grois - ČSSD

Pavel Kováčik - KSČM

Růžena Šalomonová - SPD

Tomáš Třetina - TOP 09

Vladimír Železný - Trikolóra

Volební obvod č. 57 - Vyškov

Lubomír Wenzl - ANO

Ivo Bárek - ČSSD - obhajuje

Jaroslav Klaška - KDU-ČSL s podporou ODS a TOP 09

Karel Zitterbart - Piráti

Libor Bláha - SPD

Volební obvod č. 60 - Brno-město

Karel Rais - ANO

Tomáš Tomáš - KDU-ČSL

Roman Kraus - ODS s podporou TOP 09

Jiří Kadeřávek - Piráti

Tomáš Anderle - SPD

Richard Novák - Trikolóra

Volební obvod č. 63 - Přerov

Petr Vrána - ANO

Jiří Lajtoch - ČSSD

Jitka Seitlová - KDU-ČSL - obhajuje

Miroslav Raindl - KSČM

Tomáš Kocourek - ODS

TOP 09 - podpora lidovecké kandidátky

Jiří Kudláček - Trikolóra a ODA

Antonín Prachař - samostatný nestraník

Pavel Ondrůj - Piráti

Dan Chromec - SPD

Volební obvod č. 66 - Olomouc

Jan Zahradníček - ANO

Jaroslav Vomáčka - ČSSD

Radek Vincour - ODS

František John - KDU-ČSL

Marek Ošťádal - STAN

Zdeněk Žák - Piráti

Stanislav Kaláb - SPD

Volební obvod č. 69 - Frýdek-Místek

Radim Mamula - ANO

Karel Deutscher - ČSSD

Jiří Carbol - KDU-ČSL - obhajuje

Daniel Pawlas - KSČM

Helena Pešatová - STAN

Naděžda Franková - SPD

Jaroslav Matýs - Trikolóra

Volební obvod č. 72 - Ostrava-město

Zdeněk Jiříček - ANO

Radim Smetana - ČSSD

Roman Rajský - KSČM

Martin Tomášek - Piráti

Jan Fila - SPD

Rostislav Gromnica - STAN

Andrea Wlochová - Trikolóra

Volební obvod č. 75 - Karviná

Ondřej Feber - ANO

Radek Sušil - ČSSD - obhajuje

Zdena Černínová - KSČM

Radim Kravčík - Piráti

Radomír Bodzsar - SPD

Daniel Placzek - Trikolóra

Volební obvod č. 78 - Zlín

Tomáš Goláň - Senátor 21 - obhajuje

Michaela Blahová - KDU-ČSL

Petr Michálek - STAN

Jan Doleček - KSČM

Radek Henner - SPD

Volební obvod č. 81 - Uherské Hradiště