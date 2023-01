Babiš za výrok o neposkytnutí pomoci spojencům sklidil kritiku | E15.cz

Kritiku na domácí politické scéně i rozhořčené reakce zahraničních politiků a komentátorů sklidil prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) za výrok z nedělní debaty, že by v případě zvolení nevyslal české vojáky na obranu v případě napadení Polska či pobaltských zemí. Babiš v diskusi České televize opakovaně uvedl, že Česko by v případě napadení Polska či pobaltských zemí nemělo dostát svým závazkům na jejich obranu. Později od výroku couvl s tím, že kolektivní obranu NATO nikdy nezpochybnil. Jeho soupeř v druhém kole prezidentských voleb, bývalý vrcholný představitel armády a NATO Petr Pavel, dnes reagoval vyjádřením, že v případě zvolení by na druhou cestu zahraniční cestu vyrazil do Polska.

Babiš v debatě odpovídal na otázku, zda by Česko mělo splnit své závazky a poslat v případě napadení Polska či pobaltských států do těchto zemí například vojáky. „Ne, určitě ne. Myslím si, že je potřeba mluvit o míru,“ prohlásil. Dodal, že chce mír a „v žádném případě by neposílal naše děti a děti našich žen do války“. Později na sociálních sítích výroky korigoval s tím, že by závazky v případě napadení spojenecké země „pochopitelně dodržel“.

Polská média i politiky a publicisty Babišovo vyjádření zaskočilo, pozastavují se nad tím, zda zapomněl na závazky plynoucí z členství v NATO. Politici vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) současně zaútočili i na eurokomisařku Věru Jourovou, která má na starosti hodnoty a transparentnost a často kritizuje úroveň právního státu v Polsku. „Jsem zvědavý, kde jsou platební příkazy z Moskvy!“ napsal poslanec PiS Bartosz Kownacki. Babiše kritizuje i polská opozice.

Estonský ministr Urmas Reinsalu označil slova za nejhorší příklad zasahování domácí kampaně do bezpečnostních otázek. Podle jeho lotyšského kolegy Edgarse Rinkévičse je Babišův výrok nezodpovědný. Litevský ministr Gabrielius Landsbergis stejně jako jeho estonský kolega prohlásil, že by jeho země bez váhání vojáky na pomoc Česku vyslala. Podle šéfa diplomacie Jana Lipavského (Piráti) vnímají kolegové výrok jako součást kampaně a Česko by svůj závazek dodrželo.

Premiér Petr Fiala (ODS) ČTK sdělil, že jako zodpovědný politik musí s veškerou naléhavostí vyzvat k tomu, aby se prezidentský volební souboj vedl s ohledem na zájmy a závazky ČR. „ČR musí být - i ve vlastním zájmu - vnímána jako seriozní spojenec a partner,“ uvedl. Rolí prezidenta má být zemi reprezentovat, ne ničit její pověst a znejišťovat partnery, doplnil.

Další čeští politici hovořili v souvislosti s Babišovými vyjádřeními o mezinárodní ostudě, hanbě či podrazu. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že NATO je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. „Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti ČR,“ dodala.

Babiš dnes ČTK řekl, že kolektivní obranu NATO nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici musejí usilovat o mír a zabránit válce, uvedl. ČR je členem NATO od roku 1999, stejně jako Polsko. O trojici pobaltských zemí se NATO rozšířilo o pět let později.

Babišův protikandidát Pavel dnes na twitteru uvedl, že princip kolektivní obrany je páteří NATO. Babiš ho podle něj v neděli popřel. „Kdyby to udělal jako prezident, byl by to skandál v celém NATO. Takový chaos si dovolit nemůžeme,“ napsal. Po zvolení by svou druhou zahraniční cestu směřoval do Polska. Chtěl by tak Poláky a pobaltské země ujistit, že Česko ctí dohody, uvedl.

Babišova vyjádření si všimly i zahraniční weby, ukrajinský server Gazeta.ua ho označil za skandální. „Kandidáta neuvedla do rozpaků ani skutečnost, že se jedná o závazek členských států NATO,“ napsal. Podle slovenského listu Sme narazil Babiš na limity výroků o nezatahování do války. „Nastavení kampaně mu neumožnilo odpovědět, že jsou zde bezpečnostní závazky, které marketing nezmění,“ uvedl list. Na to, že Babiš zpochybnil české spojenecké závazky vůči NATO, upozornila také agentura DPA. Podrobně se tématu věnuje saský deník Sächsische Zeitung, který zmínil, že výroky donutily k reakci i Fialu, ačkoliv se snaží držet stranou kampaně.

Předseda Klubu politické komunikace Karel Kreml uvedl, že radost z Babišova výkonu musí mít ruská propaganda. „Je totiž jen otázkou času, než se Babišův skandální výrok objeví na obrazovkách ruské státní televize. Pochopitelně jako důkaz slabosti a nejednoty západní aliance. Ruští trollové se musí tetelit blahem,“ uvedl.

