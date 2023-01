My si nezačali, tvrdí lidé z Babišovy marketingové mašiny. Kampaň je brutálnější, než čekali | E15.cz

Pohled do útrob Babišovi marketingové mašiny

Připraveného proslovu od svého marketingového týmu se Andrej Babiš nedržel. Čtyřicet pět minut dlouhá tisková konference se krátce po začátku kvůli jeho improvizaci změnila v chaos. Babiš odhodil rukavice a naplno se pustil do postupujícího soupeře Petra Pavla a tím kampaň i k překvapení svého marketingového týmu vyostřil víc, než bylo původně v plánu. Deník E15 zjišťoval, proč se Babišův tým rozhodl v kampani zneužít téma války a jak ho ovlivnila ztráta klíčových lidí.

Před vystoupením na pódiu ve volebním štábu v Průhonicích se Babiš dozvěděl dvě nepříjemné informace. Tou první bylo, že víc hlasů získal jeho soupeř Petr Pavel a on nepostoupí do druhého kola jako vítěz.

Druhá se týkala toho, že na něj někdo údajně připravuje údajné „kompro“. „Zjistil to v sobotu odpoledne,“ popsal deníku E15 zdroj blízký Babišovi. Čeho by se „kompro“ mělo týkat, Babiš neobjasnil, i když naznačoval, že může jít o poměr s údajnou milenkou. Nepředložil však důkaz, že by někdo něco takového skutečně připravoval.

Místopředseda ANO Karel Havlíček, který je podle svých slov s Babišem denně, tvrdí, že ostrou debatu na konferenci vyprovokovali soupeři. „Generál Pavel zaútočil, a to ještě nebyly sečteny výsledky. Danuše Nerudová v emocích pronášela slova o čirém zlu v podobě Babiše,“ popisuje atmosféru z pohledu Babišových nejbližších Havlíček.

Debata mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem:

Video se připravuje ... Pavel a Babiš o drsné kampani, talismanech i diplomacii • VIDEO Blesk TV a Mall TV

„Navíc se dozvěděl o možném kompru z dílny Petra Pavla,“ vysvětluje Havlíček, proč byl Babiš ten večer rozhozený. „Pokud dostane (Babiš) facku, musí se bránit. Pokud vnímá, že může přijít dezinformace, dopředu před ní varuje. Myslím, že nespokojeni s vyzněním tiskové konference jsou hlavně v táboře oponentů a nevoličů Andreje Babiše, což je logické,“ doplnil. Důkazy, že za údajným komprem stojí tým Petra Pavla, však Havlíček nepředstavil. Sám Babiš na otázky deníku E15 nereagoval.

Podle Petra Pavla je toto tvrzení o kompru absurdní. „Jen dokazuje, že Andrej Babiš žije ve vlastním světě plném lží, vlivových operací a tajných služeb. Já v takovém světě nikdy nežil, žiji ve světě, který stojí na hodnotách pravdy, důstojnosti a slušnosti. Ty bych prosazoval i jako prezident. Takže nebudu v kampani přistupovat na Babišovu hru, nebudu lhát ani překrucovat fakta. Ale pokud to bude zapotřebí, tak budu důrazný. Nemusím si totiž na svého protivníka nic vymýšlet. Na své cestě nahoru zanechal spoustu materiálu, kterým je možné popsat, co je to za člověka. Není třeba vyrábět jakékoliv materiály, ony prostě existují,“ reagoval Babišův soupeř.

Možnost přitvrdit

Další den se po republice objevily už připravené billboardy s heslem: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ „Po té tiskové konferenci to možná vyznělo trochu agresivněji, než se zamýšlelo,“ popsal deníku E15 člověk blízký Babišovu marketingovému týmu.

Po kritice Babiš svůj tým sepsul za použití slova voják na billboardu. „Možná místo voják tam mělo být generál,“ připustil Babiš v pondělí v České televizi. „To jsem kolegům řekl, že to není dobře.“ V ulicích se tak objevil nový typ hlásající: „Generál nevěří v mír. Volte mír. Volte Babiše.“

Podle informací deníku E15 se mezi návrhy objevily ještě ostřejší billboardy proti Babišovu soupeři. Pavel = válka, hlásalo sdělení jednoho z nich. „To nevím. Komentáře až po kampani,“ odpověděl stručně člen Babišova nejužšího týmu Vladimír Vořechovský.

Čísla tak vyšla

S využitím války na Ukrajině počítal Babišův tým už před tiskovou konferencí ve volebním štábu. Jednalo se o čistý kalkul. Téma v průzkumech vycházelo nejlépe a zároveň poskytovalo hodně prostoru se vymezit proti vládě Petra Fialy (Spolu). Prezidentskou kampaň navíc podpořilo hlasování o nedůvěře vládě koordinovaně vyvolané Babišovým hnutím ANO. Na médii sledované politické události dostala prostor další kritika současného kabinetu.

Proč se Babišův marketingový tým vydal tématem ukrajinské války, prozrazují i data Eurobarometru. Podpora sankcí proti Rusku a dodávkám zbraní Ukrajině je v Česku sice stále silná, oproti jaru nicméně klesla o 16,4 procentního bodu na 58 procent. Souhlas s finanční pomocí Ukrajině se snížil dokonce o 21 procentních bodů na 51 procent. Z měřených zemí se jednalo o jedny z nejvýraznějších poklesů. A právě tyto nespokojené a válkou unavené lidi chce Babiš získat. Nahrává mu i nespokojenost se současnou ekonomickou situací, kdy na řadu lidí dopadla inflace a konfliktem vyšponované ceny energií.

Oslabená marketingová mašina

Téměř před deseti lety vznikl marketingový tým hnutí ANO, který měl na kontě řadu politických výher. Nejčastěji se skloňuje jméno Marka Prchala – odborníka na sociální sítě. Na celkovou strategii ale měli vliv především jiní lidé. Směr určoval Petr Topinka. Sdělení, slogany i grafika byly podpořeny precizními daty Alexandera Brauna.

Oba tito klíčoví muži letos v kampani oficiálně nefigurují. Jejich angažmá přímo neprozrazuje ani transparentní účet. Pokud v kampani pomáhají tajně, může k nim vést pouze propletenec vztahů a lidí z několika firem. Například firma Production Team, které posílá Babiš za kampaň milionové částky, sídlí na stejné adrese jako Topinkova firma Calmia Planet. Upozornily na to Seznam Zprávy. „Na kampani nepracuji,“ odmítl pro deník E15 tyto spekulace Topinka. Další otázky nechal bez odpovědi.

Z původního týmu před nějakým časem odešel i Marek Hanč, který se specializoval na zákulisní informace a v kontaktu s novináři byl v první linii.

Podle informací insiderů je už na lidech z marketingového týmu Babiše vidět únava. Hnutí ANO bylo na české scéně unikátní v tom, že vedlo permanentní kampaň. Díky datům dokázali využívat nálady ve společnosti a směrovat Babiše tam, kde to pro něj bylo nejefektivnější.

Pracovat s ním ale zároveň vyžadovalo jistý um, čímž se vracíme k příběhu z nečekaně improvizované tiskové konference krátce po sečtení hlasů. Plány se mohou během chvilky změnit. Babiš také dokáže být tvrdohlavý a na své podřízené velmi drsný. Vyžaduje od nich maximální výkon a to, aby se práci odevzdali. Tohle stresující tempo drží nejstarší členové jeho týmu už od roku 2013.

Vliv na Babišovu náladovost, a tedy i chování k jeho týmu má také Twitter, na němž si Babiš přes svůj mobil ve volných chvílích rád čte. Komunita na sociální síti s modrým ptáčkem ve znaku je k němu často nepřátelská, což je vidět i na číslech a trendech. Babiš si také všímá toho, jak tam o něm píšou jednotliví novináři, a na základě toho k nim zaujímá postoj. To se projevuje třeba v jeho ochotě jim odpovídat na dotazy či dávat rozhovory.

Odpadlíci

Tlak na Babišův marketing přichází i zvenčí. Lidé z týmu se stali symbolem Babišova úspěchu v politice. Součástí řady vtipů se kromě politiků stal i odborník na sociální sítě Marek Prchal. Po drtivě vyhraných volbách v roce 2017 ho Babiš pozval na pódium a vlepil mu pusu, čímž na něj strhl ještě větší pozornost.

„Po té tiskové konferenci je hodně těžké to ustát,“ přiznal E15 člen marketingového týmu ANO. A tahle kritika si na Babišových lidech plíživě vybrala svou daň.