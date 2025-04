Středočeské STAN povede do voleb Vít Rakušan, dvojkou bude Věra Kovářová

Středočeské STAN povede do podzimních voleb do Sněmovny předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan, rozhodl ve čtvrtek krajský sněm. Rakušan o tom informoval na síti X. Dvojkou kandidátky bude poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová. Sdělila to mluvčí hnutí Sára Beránková.