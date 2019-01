Facebook se chystá na eurovolby, bude regulovat politickou reklamu | E15.cz

Společnost Facebook zavede ve druhé polovině března opatření, která mají zprůhlednit politickou reklamu na její sociální síti před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Bude kontrolovat zadavatele sdělení o politických stranách či kandidátech, ale také ta o „hojně diskutovaných a významných tématech týkajících se“ těchto voleb. Facebook chce tímto krokem zkomplikovat ovlivnění hlasování zahraničními aktéry, uvedla firma.

Nástroje chystané pro evropské volby podle webu Politico v zásadě kopírují ty, které Facebook loni na jaře uvedl ve Spojených státech a na podzim také v Británii. „Inzerenti budou muset potvrdit svou totožnost a poskytnout dodatečné informace o tom, kdo je za reklamy zodpovědný,“ popisuje provozovatel stejnojmenné sociální sítě.

U reklam publikovaných v rámci kampaní a u „tematických reklam“ o významných společenských problémech se bude zobrazovat štítek s informací, kdo jejich šíření platí. Kliknutí na toto políčko uživatele přesměruje do „knihovny reklam“, kde budou k dispozici údaje o rozsahu dané reklamní kampaně či o tom, komu se zobrazila. Politico píše, že „významná témata“, na která by se regulace měly vztahovat, budou určena ve spolupráci se skupinou akademiků.

Komisařka pro spravedlnost Věra Jourová dnes o volbách a sociálních sítích v Bruselu diskutovala s Nickem Cleggem, bývalým britským vicepremiérem, který má nyní ve společnosti Facebook na starosti „globální problematiku a komunikace“. „Předpokládám, že Facebook pomůže vyřešit problémy, které právě on způsobil,“ poznamenala Jourová. Nové plány firmy ji těší, čekala by však méně slov a více konkrétních kroků, pokud se týká boje s dezinformacemi a pokusy manipulovat s volbami. Nyní oznámené nástroje Evropská komise podle ní do detailů vyhodnotí.

Cílem ohlášených opatření je zprůhlednit politickou reklamu na facebooku a pomoci zabránit ovlivnění evropských voleb ze zahraničí, uvádí kalifornská společnost provozující platformu. Facebook zároveň sdělil, že jsou si jeho pracovníci vědomi, že nikdy nemohou zastavit všechny „škodlivé hráče“.

„Čelíme odhodlaným protivníkům, kteří se snaží útočit na mnoha frontách, a uvědomujeme si svou roli a zodpovědnost,“ napsala v dnešním blogu manažerka Facebooku Anika Geiselová, aniž hrozby blíže specifikovala. Kvůli lepší koordinaci aktivit v souvislosti s evropskými volbami Facebook plánuje spustit nová operační centra včetně jednoho v Dublinu.

Společnost vedená Markem Zuckerbergem je v EU pod velkým tlakem, aby zabránila zásahům zvenčí do květnových voleb, obzvláště ze strany Ruska, píše Politico. Po medializaci ruských snah ovlivnit poslední prezidentské volby v USA Facebook do boje proti dezinformacím investoval značné prostředky a loni před volbami do amerického Kongresu kvůli tomuto problému zřídil ve své centrále speciální „válečnou místnost“ s desítkami pracovníků.

Otázkou však zůstává, jak jsou tyto iniciativy nebo regulace politické reklamy efektivní. Média v USA a v Británii loni ukázala, že systém, kterým chce podle všeho Facebook chránit i volby do europarlamentu, bylo možné velmi snadno zmanipulovat.

Deník The New York Times nejdříve upozornil na to, že jakmile objednavatel reklamy získal povolení zadávat politická sdělení, mohl už políčko o plátci reklamy vyplnit libovolně. Novinářům z amerického webu VICE či britského Business Insider se následně podařilo objednat reklamy ve jménu amerického viceprezidenta Mikea Pence či nechvalně známé poradenské firmy Cambridge Analytica.

Facebook v reakci na tyto zprávy mechanismy na kontrolu reklam v Británii pozastavil, z dnešního oznámení ale není jasné, zda firma identifikované nedostatky odstranila. Geiselová v prohlášení pouze uvádí, že společnost je spokojena s pokrokem, který učinila v zemích, kde již nástroje pro ztransparentnění reklam zavedla.