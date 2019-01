Kandidát Pirátů do eurovoleb Peksa: Číňané si klidně „koupí“ evropské premiéry. I Babiše | E15.cz

Místopředseda Pirátů a horký kandidát na lídra jejich kandidátky do evropských voleb Mikuláš Peksa už zkušenosti s evropskou politikou má, byl dříve i místopředsedou Evropské pirátské strany. Je rovněž garantem zahraničního týmu Pirátů.

K zájmu o zahraniční politiku ho prý přivedl jeho koníček, historie. „Jsem člověk, co rád hledá zákonitosti. Vždy mě bavilo sledovat, jakým způsobem se svět vyvíjí. Dokonce jsem uvažoval o historii jako oboru, který bych studoval,“ tvrdí Peksa, který ale nakonec vystudoval biofyziku.

Možná právě historie Peksu dovedla k pro něj zásadnímu tématu, obchodu s lidskými orgány. Spolu se senátorem Markem Hilšerem (v klubu STAN) chtějí prosadit zákon, který by takovému obchodu zamezil. V důsledku se ale jedná o aktivitu, která je namířená proti Číně, zemi, proti které se Peksa a Piráti poslední dobou ostře vymezují.

Praha nedávno řekla, že „lidská práva jsou důležitější než panda“ a zpochybnila politiku jednotné Číny. Proč jsou pro město lidská práva v Číně důležitá?

Protože při všem co děláme bychom měli myslet na to, že i na druhé straně světa jsou lidé, kteří mají svoje sny, obavy a neuzmutelná práva. Třeba právo na ochranu před tím, že z nich někdo vyřízne játra nebo je pošle na převýchovu do koncentračního tábora.

Navíc to, aby město Praha vůbec deklarovalo zahraničně politické hodnoty, je nevhodné, k tomu místní samosprávu nemáme.

Jak by tedy město mělo vysvětlit své kroky Pražanům?

Nejsme nějací my a oni. Všichni jsme lidé. Co se děje někde někomu jinému někde jinde, se v principu jednoho dne může stát i mně, vašim příbuzným nebo komukoliv dalšímu. Není dobré, aby se s lidmi kdekoliv na světě zacházelo špatně. Budeme-li mlčet teď, tak pak třeba bude mlčet někdo jiný, až my se dostaneme do problémů.