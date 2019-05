Nový šéf Evropské komise: o jeho nominaci se přetahují europoslanci s Evropskou radou | E15.cz

Přesně za týden začnou v Česku a dalších evropských zemích volby do Evropského parlamentu. Kromě svých europoslanců budou přitom voliči zřejmě rozhodovat i o předsedovi Evropské komise, což umožňuje systém spitzenkandidátů. To se však nelíbí některým unijním představitelům. O to, kdo vybere nástupce lucemburského šéfa komise Jeana-Clauda Junckera, se nyní přetahuje Evropský parlament s Evropskou radou, ve které zasedají premiéři a prezidenti členských zemí.