Eurovolby 2019 - Volby do Evropského parlamentu | V Británii se raduje Nigel Farage, vyhrává jeho Strana pro brexit | E15.cz

Eurovolby v Británii by mohly být prvními zdejšími volbami na celostátní úrovni, v nichž obě hlavní britské politické strany skončí až za prvními dvěma příčkami. Stanice BBC po ohlášení výsledků z prvních obvodů předpovídá, že zvítězí Strana pro brexit europoslance Nigela Farage a že druzí budou prounijní Liberální demokraté. Až za nimi by skončila opoziční Labouristická strana a vládní konzervativci.

Přesné rozdělení 73 britských mandátů v Evropském parlamentu bude známé až v pondělí ráno, neboť čísla z jednotlivých volebních obvodů se musí sloučit do výsledků ve 12 větších regionech, podle nichž se křesla přidělují. Konečný výsledek už vyhlásil severovýchod Anglie, přičemž dva ze tří zdejších mandátů bere Strana pro brexit, ten zbývající labouristé.



Podpora Farageova nového uskupení se v předvolebních průzkumech pohybovala kolem hranice 30 procent a Strana pro brexit byla jednoznačným favoritem voleb. Velký souboj ale zřejmě proběhne mezi labouristy a Liberálními demokraty o druhé místo. Pakliže bude hlavní opoziční strana až třetí, bude to poprvé v dějinách Británie, co by obě přední politické strany v celostátním hlasování skončily mimo první dvě pozice.



Vládní Konzervativní straně odcházející premiérky Theresy Mayové předpovídá BBC zisk deseti až 12 procent hlasů, což by oproti roku 2014 znamenalo propad o více než deset procent.