Volby 2018 | Sázení na výsledky voleb: na Rathovi se dá hodně vyhrát | E15.cz

Blížící se volby do Senátu nenechávají chladnými jen kandidáty a politiké strany, ale i sázkové kanceláře a sázkaře. Z voleb se totiž stal sázkařský fenomén. Hrát o zajímavé částky je letos opět možné.

Sázkové kanceláře zatím hlásí náběry sázek na senátní volby ve stovkách tisíc či jednotkách milionů korun, hlavní nápor teprve přijde. Vidina výhry nebo stoupající adrenalin spojený s rizikem je pro tuto jemnější část hazardního průmyslu dostatečnou návnadou i lákadlem. A Češi již dokázali, že se na ně dokážou chytnout. Například na přelomu loňského a letošního roku prosázeli v prezidentské volbě přes 200 milionů korun a loni při volbách do Poslanecké sněmovny dalších 100 milionů korun.

Seznamy letošních kandidátů obsahují řadu zajímavých jmen, ale i určitou dávku politického bizáru a tradičního českého volebního koloritu. Zatímco do první skupiny je možné zařadit jména jako Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Pavel Dungl, Mikuláš Bek, Pavel Bělobrádek, Jaroslav Kubera či Martin Červíček, ve druhé skupině pozornost nepochybně upoutá David Rath, opět se rozvádějící a peníze hledající Jiří Paroubek či emeritní účastník všech možných voleb Petr Hannig.

Voliči i sázkaři se mohou těšit na řadu atraktivních soubojů. Například v Teplicích usiluje o svůj další mandát Jaroslav Kubera, v souboji o Náchod zkříží své kordy především bývalý policejní prezident Martin Červíček s šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem a v jednom z pražských obvodů se utká poražený prezidentský finalista Jiří Drahoš s lékařkou Evou Sykovou, která do volby jde i přes médii hojně propíraný skandál s finančními machinacemi při léčbě zákeřné nemoci ALS.

Nebyly by to volby v České republice, kdyby v nich chyběla určitá dávka bizarnosti. Tu ztělesňuje i bývalý ministr a středočeský hejtman David Rath, který ve své už skoro šedovlasé kauze údajného úplatku v krabici od vína vyzkoušel a zkouší prakticky cokoliv, aby se vyhnul spravedlnosti a trestu. Tentokrát kandiduje do Senátu na Litoměřicku.

Jeho šance jsou ale podle bookmakerů malé. Fortuna na něj vypsala kurz 12:1 a konkurenční Tipsport 11:1. Jistě, jsou to jen kurzy a výsledek může být jakýkoliv. Nicméně kdo si na Ratha vsadí například 2000 korun, může v případě jeho zvolení balit kufr a začít hledat nějakou příjemnou dovolenou na Kanárských ostrovech, Kypru či Madeiře. Ale pravděpodobnější je, že se tak nestane, sázkař doma zakleje a tiket hodí do koše.