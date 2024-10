Fiala chce pokračování Spolu. Rozhodnutí o volební koalici slibuje brzy

Úmysl jít do sněmovních voleb v příštím roce opět v koalici Spolu oznámí ODS, KDU-ČSL a TOP 09 velmi brzy, řekl premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala. Nekomentoval termín 28. října, který se objevuje v médiích. Zásadní je vést jednu kampaň, nikoli čtyři paralelní, míní. Strany Spolu podle něj teprve čeká jednání o složení kandidátek a o nominacích. Úspěch bude záviset na tom, zda dokážou voliče přesvědčit o tom, že politika, kterou ve vládě dělají, je pro ně to správné.

„Pokud půjdeme ve formátu kalice Spolu, nesmíme pořád myslet jenom na to, co je úzce stranický zájem. Musíme myslet na to, aby ta kandidátka oslovila co nejvíc voličů, abychom uspěli. Tady neříkám nic překvapivého, tak to prostě je. Toto musíme všichni chápat,“ uvedl na adresu koaličních partnerů.

Zmínil, že se nikdy netajil tím, že považuje koncept Spolu za nosný, že koalice je funkční a že je to něco, čemu rozumí voliči. „Takže si přeji, aby to pokračovalo. Myslím, že velmi brzy oznámíme veřejnosti společný úmysl jít do dalších voleb na půdorysu koalice Spolu, a pak samozřejmě musí následovat jednáni o konkrétní podobě kandidátek a celý schvalovací proces uvnitř stran. Ale jsem přesvědčen, že veřejnost si zaslouží, abychom ji náš úmysl oficiální sdělili,“ uvedl k zatím neoficiálním sdělením o přípravě memoranda.

Důvod pro společnou cestu k volbám vidí v historické roztříštěností českého středopravicového spektra. „Je to dáno a pro voliče to znamená, že nemá jistotu, že jeho hlas bude mít dostatečnou sílu. Ve chvíli, kdy tu roztříštěnost překonáme volební koalicí, což jsme udělali, tak volič má jistotu, že když nás bude volit, tak volí politickou sílu, která může něco v této zemi změnit, udělat,“ uvedl. Druhý důvod je podobné hodnotové ukotvení stran. Spolu sdružuje konzervativní, liberální a křesťanskodemokratický polický proud, které v jiných zemích často tvoří jednu stranu. „I z tohoto hlediska to dává smysl. Já jsem i s touto představou kandidoval na kongresu ODS. Ale vždycky říkám, že věci jsou hotovy, až je dojednán poslední detail,“ konstatoval.

V rozhovoru Fiala potvrdil, že v pondělí dostal nominaci od oblastního sdružení v Brně městě. „Toho si vážím, protože, jak se říká, doma není nikdo prorokem, a když cítíte silnou podporu ze své vlastní organizace, tak to má velkou hodnotu. Ale celý ten (nominační) proces je opravdu ještě před námi. My se musíme domluvit. Otevřeně říkám, rád bych, aby to byla koalice Spolu, ale ještě musíme udělat některé kroky. Musíme se domluvit, jak budou vypadat kandidátní listiny a kdo koho bude nominovat a tak dále,“ uvedl s tím, že to ale veřejnost nezajímá. „Lidi zajímá, kdo bude kandidovat, jak je to sestaveno, a to my veřejnosti včas představíme. Musíme všichni přemýšlet nad tím, abychom lidem nabídli nejenom dobrý program, ale i takové kandidáty, takové osobnosti, kterým budou lidi věřit budou zárukou, že se ten program bude uskutečňovat,“ řekl.

Za otázku dalšího jednání označil i algoritmus, jakým strany obsadí společnou kandidátku. „Nepochybně to musí být tak, aby se v tom všechny strany, které tvoří koalici, viděly. Ale hlavně musíme mít na paměti, že pokud půjdeme ve formátu koalice Spolu, tak nemůžeme dělat čtyři kampaně – ODS, KDU, TOP 09 a Spolu. Musíme dát kampaň Spolu,“ uvedl.