Prezidenta a viceprezidentku na pódiu přivítaly bouřlivé ovace a diváci následně skandovali „děkujeme, Joe“, zatímco Harrisová mluvila o Bidenovi. Po krátkém projevu se viceprezidentka vzdálila a ponechala prostor šéfovi Bílého domu, který řekl, že by byla skvělou prezidentkou, popsal průběh americký deník The New York Times.

Biden vzdal opětovnou kandidaturu na prezidenta 21. července po týdnech, kdy byl 81letý prezident pod sílícím tlakem spolustraníků po nevydařené televizní debatě. Po odstoupení z voleb okamžitě podpořil Harrisovou, která si záhy zajistila místo kandidátky Demokratické strany pro listopadové volby. Biden od té doby příliš na veřejnosti nevystupuje, zatímco Harrisová objíždí klíčové volební státy.

Tématem mítinku bylo oznámení vlády, že systém státního zdravotního pojištění Medicare se dohodl s výrobci léčiv na snížení cen až o 79 procent u deseti hojně používaných léků. Vyjednávání umožnil zákon z roku 2022, který je považován za vlajkovou loď Bidenova prezidentství a zahrnoval i podporu odklonu od fosilních paliv. Nové ceny léků, které podle vlády mohou Američanům ušetřit za první rok až šest miliard dolarů, mají začít platit v roce 2026, uvádí agentura Reuters.

„Konečně jsme porazili Big Pharma,“ prohlásila Harrisová s odkazem na velké hráče farmaceutického průmyslu. „Medicare měl zákonem zakázané vyjednávat o nižší ceně léků. A ty náklady se pak přenášely na naše seniory,“ citoval ji deník The Washington Post.

Program Medicare je určený převážně pro starší Američany a využívá jej asi 66 milionů lidí. Nová dohoda se vztahuje na léky používané na léčbu cukrovky, rakoviny krve a prevenci srdečního selhání nebo krevních sraženin. Velké farmaceutické firmy brojily proti Bidenovu plánu na snížení cen léků a neúspěšně se proti němu pokoušely podat žaloby.

Nyní se stává ústředním bodem předvolební kampaně, v níž Harrisová čelí republikánskému exprezidentovi Donaldu Trumpovi. Pro kandidátku demokratů může být jedním z argumentů ve snaze přesvědčit voliče, že je schopná bojovat proti nárůstu životních nákladů z posledních let, který je pro mnohé zásadním tématem. Harrisová o něm chce hovořit i na pátečním mítinku ve státě Severní Karolína, kde má představit své ekonomické plány