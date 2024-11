Kdyby o vítězství v amerických prezidentských volbách rozhodovala výše příspěvků velkých i drobných dárců na kampaně, měla by demokratická kandidátka Kamala Harrisová cestu do Bílého domu jistou. Politička také v posledních týdnech, kdy experti mírně favorizovali jejího rivala Donalda Trumpa, o dost více utrácela. Financování kampaně republikánského adepta zachraňuje především miliardář Elon Musk, který pomáhá i stranickým kandidátům do Senátu.

Demokratické kampani původně prezidenta Joea Bidena a nyní Harrisové se podařilo shromáždit příspěvky ve výši zhruba miliardy dolarů. Trumpův tým za celou dobu vybral necelých 400 milionů. Rozhodně se přitom nedá říct, že by demokratičtí donátoři byli štědří hlavně k Bidenovi a nyní jejich zájem o sponzoring opadl.

Harrisová v první polovině října vybrala přímo na kampaň 97 milionů dolarů, zatímco Trump přes šestnáct. Američané však mohou své favority podporovat různými cestami.

Když se započítají i dary takzvaným společným fundraisingovým výborům, které jsou vhodnější platformou pro větší dárce, je obraz pro republikána trochu příznivější. Ve zmíněném období se pro něj shromáždilo 97 milionů, pro demokratku ale 176 milionů. Celkově tak i s příspěvky pro různé skupiny Trump vybral do poloviny října zhruba miliardu a Harrisová přes miliardu a půl. Novější údaje nejsou k dispozici a o financování kampaní bude definitivně jasno až po volbách.

Gates se údajně děsí návratu Trumpa

Velcí sponzoři Harrisové do jisté míry zůstávají v utajení. Nedávno se ale k její finanční podpoře ve výši padesáti milionů podle zdrojů listu The New York Times (NYT) v soukromí přiznal miliardář a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, který dekády zdůrazňoval svou nadstranickost. Filantrop údajně řekl svým přátelům, že letošní volby jsou odlišné a on se obává, jak by vypadalo případné druhé Trumpovo prezidentství. Bojí se zejména škrtů v globálních zdravotnických programech.

Gates sice nemá blízko k Harrisové a ani ji veřejně nepodporuje, ale chválil práci končící administrativy v oblasti boji proti změně klimatu. Svůj dar přímo nepotvrdil, ale naznačil, že se informace zřejmě zakládají na pravdě. „Podporuji kandidáty, kteří prokážou jasné odhodlání zlepšit zdravotní péči, snížit chudobu a bojovat proti změně klimatu v USA a na celém světě,“ sdělil deníku NYT, který ho požádal o vyjádření. „Mám za sebou dlouhou historii spolupráce s lídry napříč politickým spektrem, ale tyto volby jsou jiné, s bezprecedentním významem pro Američany a nejzranitelnější lidi na celém světě,“ dodal.

Už dříve NYT uvedl, že třináct milionů na kampaň demokratky přispěla i Gatesova bývalá manželka a rovněž známá filantropka Melinda Frenchová Gatesová. Dalších zhruba padesát milionů demokratická politička podle médií nejspíš získala od mediálního magnáta a bývalého newyorského starosty Michaela Bloomberga. Byznysmen během svého života měnil politickou orientaci a v minulém klání se ucházel o demokratickou nominaci proti Bidenovi. Nyní byl údajně pod tlakem přátel, aby pro vítězství Harrisové učinil víc.

Harrisové přispěl i Soros

V amerických médiích se objevují jména dalších miliardářů, kteří měli kandidátku podpořit ze svých peněženek. Mezi zmiňovanými jmény nechybí například investor maďarského původu George Soros. Časopis Forbes ho řadí mezi dárce pod milion dolarů. Dále je v seznamu zmíněn spoluzakladatel Facebooku Dustin Moskovitz nebo někdejší šéf Googlu Eric Schmidt.

Forbes uvádí, že celkově se Harrisové podařilo získat finanční prostředky od 82 miliardářů, zatímco Trump má podporu 52 lidí s nejvyššími majetky. V jejich popředí stojí šéf Tesly, SpaceX a majitel sociální sítě X (dříve Twitter) Musk, který je skutečně mimořádně platným exprezidentovým pomocníkem. Za minulé čtvrtletí přispěl podle magazínu 75 miliony dolarů politickému akčnímu výboru America PAC, který Musk založil právě na podporu kandidáta republikánů. Dalších téměř 44 milionů vyčlenil na boj za Trumpovo vítězství v první polovině října.

K tomu osobně vystupuje na Trumpových mítincích a věnoval miliony na snahu republikánů uspět ve volbách do Senátu. Musk také nedávno oznámil, že každý den až do voleb vyplatí milion dolarů jednomu z lidí, kteří podepíší jeho internetovou petici na podporu Trumpovy kandidatury. Vzbudil však pochyby o legálnosti takovéto aktivity a ve Filadelfii čelí žalobě. Ta ale nenapadá nákup hlasů. „Tento případ je velmi jednoduchý, protože America PAC a Musk nesporně porušují pensylvánské statutární zákazy nelegálních loterií a klamání spotřebitelů,“ píše se v žalobě podle AP.

Trump ztratil část malých dárců

Byznymen však není jediným velmi štědrým dárcem exprezidenta. Zhruba sto miliony dolarů už mu pomohla Miriam Adelsonová, vdova po hazardním magnátovi Sheldonu Adelsonovi. Rodina patří dlouhodobě mezi hlavní zdroje republikánských kampaní a Trumpa podporuje už třetí období. List The Times of Israel spekuluje o tom, že případné Trumpovo vítězství umožní Adelsonové ovlivňovat americkou zahraniční politiku proizraelským směrem. Už během jeho minulého období podle něj měli Adelsonovi vliv na přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Harrisové se daří více vybírat i od těch nejmenších sponzorů, kteří poskytli dary pod 200 dolarů. Statistiky ukazují, že se jí jich sešlo už za celkem téměř 430 milionů a tvořily tak přes čtyřicet procent celkových příspěvků. Trump takto shromáždil zhruba 110 milionů, tedy necelou třetinu vybraných prostředků. Exprezidentovi se letos zatím nedařilo oslovovat malé dárce tolik jako v roce 2020, kdy ale také zaostával za Bidenem.

Viceprezidentka ovšem také utrácí více než její rival. Jen v první polovině října vynaložila na přesvědčování voličů 166 milionů, zatímco republikán sto milionů. Většina prostředků obou táborů míří do reklamy v médiích. Harrisová více utrácí také za kontakt s voliči. Oba kandidáti se silně soustředí na několik klíčových států, ve kterých se zřejmě volby rozhodnou. Produkují tak spoty zaměřené přímo na lokální voliče například v Pensylvánii, která je pro ně „nejdražším“ státem.