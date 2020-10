Lékaři podle médií mlží o Trumpově zdravotním stavu | E15.cz

Onemocnění amerického prezidenta Donalda Trumpa nákazou covid-19 pobláznilo o víkendu světová média. Podle některých z nich možná právě nastal klíčový zvrat v amerických prezidentských volbách, do jejichž rozhodnutí zbývá necelý měsíc. Bloomberg , CNN , New York Times , USA Today i BBC upozorňují, že veřejnost má jen velmi málo informací o Trumpově zdravotním stavu. Státník byl také obviněn z nezodpovědného chování a budoucnost jeho kampaně je nejistá i nyní, byť sám Trump aktivně ujišťuje veřejnost, primárně ty, kteří ho sledují na twitteru, že je vše v nejlepším pořádku.

Jiné je to s komunikací lidí kolem Trumpa. Jako mix protichůdných a omezených zpráv označují američtí novináři momentální komunikaci Bílého domu. Ještě v pátek byl prezident přijat do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Bethesdě poblíž Washingtonu „s mírnými příznaky“. O víkendu se však mělo hlavě USA přitížit. Ještě větší zmatek vnesla do situace rozporuplná prohlášení politikových lékařů.

Brian Garibaldi, člen ošetřujícího týmu, uvedl v neděli, že se „prezident cítí dobře a z nemocnice by mohl být propuštěn již v pondělí“. To se však (v době uzávěrky tohoto textu) stále nestalo.

Trumpův osobní lékař Sean Conley na stejném brífinku jako Garibaldi přiznal, že prezident obdržel podpůrný kyslík, neboť hladina kyslíku v jeho krvi v předchozích dvou dnech dvakrát za sebou poklesla. Použití podpůrného kyslíku přitom Conley ještě v sobotu vehementně popíral. Trumpovi byly na základě doktorova prohlášení rovněž aplikovány steroidy. Ty se podle expertů používají jen u těžce nemocných pacientů.

Trumpovi je 74 let a trpí nadváhou. Patří tudíž do rizikové skupiny obyvatel, kterou koronavirus může teoreticky ohrozit na životě. Je rovněž známý svým odporem k nemocnicím a deník New York Times spekuluje, že prezident mohl lhát o tom, jak se cítí, nebo tlačit na doktory, aby jej propustili do domácí léčby dříve.

„Musíme věřit, že to, co nám říkají o prezidentově stavu, je pravda,“ prohlásila Nancy Pelosiová, předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA. Nové informace o prezidentově zotavování politička ale zatím dostává pouze z tisku.

Nejasnosti týkající se zdravotního stavu amerického prezidenta, jenž je zároveň vrchním velitelem amerických ozbrojených sil, pochopitelně vyvolávají obavy. Není ani zřejmé, jak bude pokračovat Trumpova volební kampaň. Nakažen je totiž i šéf prezidentova volebního štábu Bill Stepien, Trumpova manželka Melania, osobní asistent Nicholas Luna, poradkyně Hope Hicksová a řada dalších blízkých spolupracovníků.

Maraton před listopadovými prezidentskými volbami finišuje. Trump však nebude nadále schopen cestovat po Spojených státech a mobilizovat základny svých příznivců. Ohroženo je i konání dvou zbývajících televizních debat s protikandidátem Joe Bidenem. Ta příští se má odehrát 15. října, tedy příští týden ve čtvrtek.

Biden mezitím dvojnásobně zvýšil svůj náskok v preferencích. Podle nejnovějšího průzkumu by jej teď volilo 53 procent voličů, zatímco Trumpova podpora kvůli onemocnění spadla na 39 procent.

Donald Trump, jenž dosud s oblibou poukazoval na špatnou fyzickou kondici Joea Bidena, se za každou cenu snaží dokázat, že je fit. V neděli publikoval na twitteru video, v němž poděkoval doktorům a voličům. „Naučil jsem se spousty nových věcí o covidu-19,“ prohlásil Trump. Dokonce také k překvapení všech opustil na několik minut nemocnici a zamával z jedoucího automobilu svým podporovatelům.

Za toto počínání si nicméně vzápětí vysloužil vlnu ostré kritiky. Prý bezohledně ohrozil zdraví nemocničního personálu a agentů tajné služby. „Každá osoba v tom autě během té zcela zbytečné prezidentské vyjížďky teď musí jít na čtrnáct dní do karantény,“ napsal na sociálních sítích James P. Phillips, lékař působící v nemocnici, kde je prezident hospitalizován.

Jiní poukazují na neúctu k více než 209 tisícům Američanů, kteří zemřeli na koronavirus. Mnozí z nich strávili konec života v ústraní, bez možnosti rozloučit se s nejbližší rodinou. Prezident je dlouhodobě obviňován z podcenění a počátečního zlehčování pandemie.

Nevoli vyvolává rovněž skutečnost, že Trump o svém nakažení covidem-19 věděl po provedení prvního testu už ve čtvrtek. Zprávu ale tehdy před veřejností zamlčel a během čekání na výsledky druhého testu vystoupil v televizi Fox News, kde mohl teoreticky nakazit další lidi. Komentátoři se pozastavují i nad tím, jak mohla nákaza nepozorovaně propuknout v nejbližším okolí jednoho z nejmocnějších mužů planety.

Média v posledních dnech také poukazují na nedostatky v ochranné „bublině“ okolo amerického prezidenta, například na nedodržování hygienických zásad při nedávném ceremoniálu k nominaci nové členky nejvyššího soudu. Po propuknutí nákazy zase údajně chyběla jasná komunikace směrem k zaměstnancům.

„Mezi pracovníky Bílého domu narůstala frustrace a úzkost kvůli tomu, že prý byli celé dny bez jakékoli interní komunikace od personálního šéfa Bílého domu Marka Meadows týkající se protokolů a postupů,“ napsal zpravodajský web Axios.