Volební průzkum: Lidovci hledají dno, preference klesají i SPD

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14,5 procenta a třetí Piráty by volilo deset procent lidí. Do Sněmovny by se dostaly ještě hnutí STAN s podporou 8,5 procenta, SPD se 7,5 procenta a TOP 09 s 5,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu , který dnes na svém webu zveřejnila agentura Median. Z vládních stran ve srovnání s dubnem posílily ODS, STAN i TOP 09, která se vrátila nad pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny.

Komunisté by v květnovém volebním modelu získali čtyři procenta, s podporou 3,5 procenta následovalo PRO 2022 a také SOCDEM. Přísaha by měla tři procenta, KDU-ČSL dvě procenta a Trikolora a Zelení shodně 1,5 procenta.

Ze stran, které by se v květnu dostaly do Sněmovny, ve srovnání s dubnem výrazněji oslabilo SPD, ztratilo 2,5 procentního bodu. Naopak dál mírně rostly preference STAN, nárůst zaznamenala po dubnovém propadu na 3,5 procenta i TOP 09, v květnu by ji volilo 5,5 procenta lidí. ODS si polepšila o 1,5 procentního bodu.

Strany aktuální vládní koalice (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL + STAN + Piráti) mají v součtu podporu 40,5 procenta potenciálních voličů. Bez sestavení předvolebních koalic by získaly 99 poslaneckých křesel. Hnutí ANO by mělo 79 mandátů a SPD 22.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v květnu určitě zúčastnilo 50 procent lidí. Dalších deset procent dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb oproti průzkumu v dubnu mírně klesla, uvedl Median.

Jisto svou účastí i volenou stranou si bylo v květnu 45,5 procenta respondentů, 37,5 procenta dotázaných si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili. Svou účastí ani volenou stranou si není jistých 11 procent respondentů a šest procent ví, koho by v případných volbách volili, ale nejsou si jistí, zda by k volbám dorazili. „S ohledem na nezakotvenost více než poloviny voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny,“ uvedli autoři průzkumu.

Median v průzkumu mezi 6. a 31. květnem oslovil 1013 lidí starších 18 let. Statistická chyba je půl procentního bodu u menších stran a až 3,5 procentního bodu u nejsilnějších stran.