Ředitelé firem obsadili český LinkedIn. Jak na síti uspět? | e15.cz

Aktuálním trendem na LinkedInu je nárůst osobního brandingu, kdy lidé pod svým jménem komunikují firemní sdělení. Velmi viditelné je to aktuálně u ředitelů firem. „Meziročně jsme v dubnu zaznamenali u CEO firem s více než 200 zaměstnanců nárůst 100 procent. Velký růst zaznamenali i zástupci top managementu, konkrétně 43 procent,“ upozorňuje Jiří Jambor, ředitel B2B agentury Future Sales.

„Sociální sítě – a to i ty profesionální – jsou primárně o lidech. Celá řada výzkumů ukazuje, že uživatelé LinkedInu reagují častěji a intenzivněji na příspěvky lidí z top managementu než na příspěvky na firemních stránkách a preferuje je i algoritmus LinkedInu,“ vysvětluje Adam Zbiejczuk, konzultant sociálních sítí. To odpovídá globálnímu trendu: „Lidé nekupují pouze produkty, ale chtějí budovat vztahy s reálnými osobami,“ připomíná americká LinkedIn specialistka Salina Yeungová.

Podle experta na sítě Zbiejczuka je pro firmu výhodné, pokud za ni komunikuje nejen CEO, ale i členové širšího vedení společnosti. „Příkladem může být Česká spořitelna, kde je aktivních lidí z top managementu hned několik (Tomáš Salomon, Daniela Pešková, David Navrátil, Filip Hrubý a další). Odchod jednoho člověka pak neznamená konec komunikace,“ podotýká.

Jak být úspěšný?

Aby byl podle Jambora z Future Sales člověk na LinkedInu úspěšný, měl by mít kvalitní, vyplněný profil. Také by měl komunikovat pravidelně a konzistentně. A mít tisíce sledujících. „Obsah takového člověka má dlouhodobě přidanou hodnotu pro cílovou skupinu, což se pozná na vysokém počtu pozitivních reakcí,“ upřesňuje specialista. Zjednodušeně řečeno, aby byl člověk na síti úspěšný, měl by svým sledujícím předat něco pro ně hodnotného.

Například Klaus Zellmer, CEO Škody Auto, udělal mezi sledujícími anketu, aby zjistil, jaká témata má otevírat. „Největší zájem vzbuzuje strategie. Vysoko se v anketě umístil i leadership a téma firemního i mého vlastního způsobu práce. Důležité jsou i naše produkty a řešení v oblasti udržitelnosti,“ vypočítává.

Najděte, v čem jste jedineční

František Brož, spoluzakladatel komunikační agentury FYI Prague, doporučuje začít edičním plánem – definovat si škatulky pro jednotlivé typy příspěvků. Vyjasnit si, o čem by mě bavilo mluvit a kde mám jako manažer přidanou hodnotu. A samozřejmě si rozmyslet, co má být vlastně cílem komunikace. Upozorňuje, že pouhé sbírání pozitivních reakcí a komentářů by to být nemělo. „LinkedIn je skvělý nástroj nejen pro hiring, ale také pro domlouvání obchodu a navazování obchodních vztahů. U nás se však dost věcí dělá jen pro lajky a komentáře bez širšího kontextu,“ vysvětluje.

Například Tomáš Vala, CEO firmy SIKO, si svůj cíl definoval takto: „Chci zvyšovat povědomí o tom, že SIKO je česká rodinná firma s více než třicetiletou tradicí.“ Také se snaží upozorňovat na to, že SIKO je úspěšné na západních trzích a vnitřně se transformovalo do více technologické společnosti. Manager LinkedIn kontroluje třikrát až pětkrát denně. Zhruba dvakrát týdně se snaží něco publikovat v závislosti na tom, jaká témata ho právě napadají.

„Kdybych měl popsat nedostatky komunikace manažerů, kteří s LinkedInem teprve začínají, často například nemají dostatek spojení, ale přesto investují do tvorby kvalitního obsahu,“ popisuje dále František Brož. Doplňuje, že LinkedIn má zároveň sadu parametrů, které musíte splnit, aby vás považoval za zajímavou osobnost. „Přestože toto skóre je pro uživatele běžně dostupné a můžete sledovat, jak se v něm zlepšujete, ví o tom jen málokdo,“ upozorňuje.

Umělá inteligence pomůže, ale nespasí

Americká specialistka na LinkedIn Salina Yeungová připomíná, že dalším aktuálním trendem je umělá inteligence: „Nástroje jako ChatGPT, Jasper a Copy.ai mění to, co znamená vysoce kvalitní obsah, který je speciálně vytvořen, aby uspokojoval potřeby lidí.“ František Brož z FYI Prague však umělou inteligenci považuje za dobrý nástroj k tomu, aby se člověk pohnul z místa, nepovažuje ji ale za samospásné řešení: „Setkal jsem se s nadšenými manažery, kteří měli radost, že linkedInové příspěvky za ně může nově psát umělá inteligence – a oni jich teď zvládnou produkovat pět týdně,“ říká specialista a doplňuje, že tato strategie povede pouze k lovení lajků, nepomůže však ke splnění byznysových cílů.

Český LinkedIn v číslech

Na LinkedInu nejsou jen ředitelé firem. Podle dat agentury Future Sales vydala až dvě a půl procenta uživatelů LinkedInu v roce 2022 alespoň jeden příspěvek. Průměr v Evropské unii jsou procenta tři, takže Češi patří zatím spíše k těm pasivnějším. Alespoň dva příspěvky postovalo už jen pouhé jedno procento všech uživatelů v Česku, což je v absolutních číslech 19 tisíc uživatelů.

Existují také velké rozdíly mezi segmenty. Mezi ty nejaktivnější uživatele v tuzemsku patří podle dat agentury Future Sales lidé z oborů, jako je bankovnictví, právo, HR či consulting. „Jiné obory jsou zatím na začátku, patří mezi ně například výroba, zdravotnictví či státní správa,“ říká Jambor z agentury Future Sales.

Sociální síť LinkedIn je specifická tím, že na ní komunikují lidé pod svými vlastními jmény a obecně v ní není tolik negativity a nenávistných komentářů jako na ostatních sociálních sítích. Proto aktivní uživatel může lehce nabýt dojmu, že se mu daří. Měl by ale primárně myslet na to, zda mu nebo firmě, za kterou mluví, působení na síti opravdu přináší i nějaký jiný užitek než pozitivní reakce na příspěvky.

Pořadí Uživatel Firma 1 Klaus Zellmer Škoda Auto 2 Tomáš Vala Siko 3 Ondřej Vlček Avast/Gen 4 Jan Juchelka KB 5 Tomáš Salomon Česká spořitelna 6 Simona Kijonková Packeta Group 7 Petr Borkovec Partners Financial Services a.s. 8 Tomáš Čupr Rohlik.cz 9 Jaroslav Havel Havel & Partners 10 Aleš Blažek ČSOB

Zdroj: Future Sales

Žebříček agentury Future Sales – seřazen podle počtu zobrazení příspěvků za období Q1 a Q2 roku 2023. Podmínkou pro zařazení bylo postovat příspěvky alespoň tři měsíce v řadě a pracovat v některé z českých firem, které mají více než 200 zaměstnanců.