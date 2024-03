Americké ekonomice se před volbami poměrně daří. Biden však naráží na hradbu pesimismu

Vše nasvědčuje tomu, že opakovaní minulého souboje o Bílý dům mezi demokratickým prezidentem Joem Bidenem a jeho republikánským rivalem Donaldem Trumpem bude mimořádně napínavé. Někdejší šéf Bílého domu v tuto chvíli v průzkumech vede, jeho náskok však není výrazný. O to větší roli sehraje, jak se do podzimu bude dařit americké ekonomice, a především to, jak budou voliči situaci vnímat. Bidena totiž na tomto poli dlouhodobě neoceňují, a tak mu nemusejí pomoci ani robustní ukazatele růstu, tvorby pracovních míst a poklesu inflace.