Británie vstupuje s novým panovníkem i vládou do období nejistoty | E15.cz

S pondělním pohřbem dlouholeté britské královny Alžběty II., kterého se zúčastnily desítky politických lídrů z celého světa, vstupuje Spojené království do období velké nejistoty, shodují se zahraniční média . Poprvé v historii došlo v této zemi ke změně panovníka a ministerského předsedy prakticky ve stejný okamžik. A to navíc v situaci, kdy se Británie potýká s řadou závažných ekonomických problémů.

Už tento týden by měl nový kabinet premiérky Liz Trussové představit rozsáhlá opatření na podporu podnikatelů, které drtí drahé energie. Ministr financí Kwasi Kwarteng chce vytvořit síť dvanácti lokalit, v nichž výrazně seškrtá daně a regulace s cílem přilákat do nich investory. Plán vyjde státní rozpočet na nejméně třicet miliard liber, asi 840 miliard korun ročně.

Sníží se například odvody na zdravotním pojištění. Bude dočasně zrušena takzvaná zelená daň za používání „špinavých“ paliv a naopak nedojde ke zvýšení korporátní daně, s čímž původně počítala bývalá vláda Borise Johnsona. Zvažuje se i snížení daně z příjmu pro zaměstnance. Většina těchto probyznysových zón zřejmě vznikne v Anglii, například v hrabství West Midlands nebo West Yorkshire. Později mají být vytvořeny další i ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.

Ohrožené restaurace

Trussová by měla v nadcházejících dnech rovněž oznámit, jakým způsobem hodlá ulevit podnikům od drahé elektřiny a plynu. Někteří šéfové britských firem nicméně podle deníku The Guardian varují, že záchranné lano přichází pozdě. Vláda se totiž v první fázi bude soustředit na pomoc domácnostem a podpůrná opatření pro podnikatele možná nebudou spuštěna dříve než v listopadu.

K nejohroženějším sektorům patří hospody a restaurace. „Tyto podniky nemohou čekat dny, natož měsíce než se dozví, kolik je budou stát účty za energie. Mnoho z nich se právě teď rozhoduje, zda v zimě uzavřou svůj provoz,“ říká Emma McClarkinová, výkonná ředitelka největšího obchodního sdružení v odvětví nápojů a pohostinství ve Spojeném království The British Beer and Pub Association.

Podle expertů je zatím obtížné předjímat, zda jsou chystané ekonomické reformy nové vlády správnou cestou, či nikoliv. „Je potřeba si počkat až budeme znát konkrétní parametry. Žijeme ve velmi složité době, kdy se mění i některá zavedená paradigmata,“ myslí si analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.

Brexit opět předmětem sváru

Nejsou to však pouze hospodářské výzvy, s čím se premiérka Trussová a král Karel III. budou muset vypořádat. Novou dynamiku zřejmě dostanou třeba vztahy země se Spojenými státy. Trussovou sice s americkým prezidentem Joe Bidenem spojuje tvrdý postoj vůči Rusku a Číně, na druhé straně Washington pohlíží s obavami na konflikt Británie s Evropskou unií ohledně statusu Severního Irska. Britská premiérka prosazuje zákon, jenž má obejít část brexitové dohody a zrušit celní kontroly zboží v Irském moři, k nimž se ostrovní stát původně zavázal.

Biden, který je hrdý na své irské kořeny, bude jistě tlačit na Trussovou, aby udělala vše pro zachování míru mezi katolíky a unionisty v problematickém regionu. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová dokonce varovala Londýn, že jednostranné porušení brexitových pravidel nijak neprospěje vyjednávání o britsko-americké obchodní dohodě.

„Brexit se znovu může stát problémem, co ztíží spolupráci napříč Evropou v době, kdy je pro Evropu kriticky důležité, aby spolupracovala. To poslední, co americká vláda v tuto chvíli potřebuje jsou sváry mezi jejími dvěma nejbližšími spojenci,“ uvádí Max Bergmann z Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu.

Pokud jde o krále Karla III., mnozí analytici upozorňují na jeho dlouhodobý zájem o ekologii. Přestože britský monarcha nemá reálnou politickou moc, díky své autoritě určitý vliv na společnost přeci jen má. Objevují se tedy názory, že Karlův nástup na trůn pomůže zelené transformaci Spojeného království. Zároveň ale panují obavy, zda bude kvůli svému vysokému věku schopen bez omezení vykonávat náročný úřad. Smrt jeho populární matky také může posílit republikánská hnutí v zemích Commonwealthu.