Volby USA | Trump je obhroublý troll, pro byznys ale udělal spoustu dobrého, říká podnikatel Vanhara | E15.cz

Jan Vaňhara, dnes John Vanhara, je americký podnikatel českého původu. Ve Spojených státech působí už dvě dekády, známý je jako zakladatel společnosti Shipito, kterou v roce 2015 prodal. Dále pak podniká jako agent pro zakládání firem a obchodník s nemovitostmi. „Trump je podnikatel a zasloužil se o řadu zjednodušení pro podnikatele. Jaký bude Biden? Těžko říct, ale je to člověk, který strávil posledních skoro 50 let v politice," říká Vanhara.

Jaké bude prezidentství demokratického kandidáta a nástupce Donalda Trumpa Joea Bidena? Jaká je to zpráva pro byznys?

Trumpův cíl podle řady jeho projevů před volbami by bylo snížit daň z kapitálových výnosů na 15 procent. To by ocenili všichni investoři a majitelé akcií. Od Trumpa se také dalo očekávat pokračování obchodní války s Čínou. Pro podnikání by to asi byla lepší volba. Proto taky Trump v roce 2016 vyhrál. Šlo po delší době o kandidáta, který řešil problémy obyčejných lidí ze Středozápadu. Pro mnoho takových byl a i nyní by byl Trump lepší kandidát.

Biden naopak požaduje zvýšení daní u bohatých lidí. Chce zvýšit korporátní daň na 28 procent nebo zrušit takzvaný 1031 exchange. To pro investory do realit znamená možnost odložit platbu daně z kapitálových výnosů, když přesunou koupi do jiné výnosové nemovitosti. V této souvislosti je třeba upozornit, že USA jsou obecně méně vstřícné k různým odpustkám na daních než třeba Evropa nebo Česko. Uvidíme, co se Bidenovi v této oblasti podaří prosadit.

Obecně čekáte, že půjde spíš o výrazné otočení kormidla hospodářské politiky a nebo mírnější korekce?

Téměř s jistotou by se dalo tvrdit, že oba kandidáti by pokračovali ve zvyšování výdajů vlády. Biden asi výrazněji. Slíbil, že v dalších deseti letech utratí 5,4 bilionů dolarů, tedy 540 miliard dolarů ročně. To je zhruba dvojnásobek proti současnému stavu. Bude to znamenat vyšší dluh, dopad na HDP, nízkou inflaci a nízké úroky.

Prezident v USA má ale ve finále poměrně malou moc a dosah na řízení ekonomiky. Jednotlivé státy si své fungování řídí do jisté míry samy. Dobře vidět to je v nynější covidové pandemii. Každý stát si řídil svá opatření. Prezident na to měl minimální vliv.

Existuje ale institut takzvaných exekutivních příkazů, těmi může i prezident silně promlouvat relativně svévolně i do byznysu.

Ano. Například Barack Obama podnikatelům moc nerozuměl a díval se na ně s nedůvěrou a podle toho vypadala nařízení směrem k byznysu. Trump je podnikatel a zasloužil se o řadu zjednodušení pro podnikatele. Jaký bude Biden? Těžko říct, ale je to člověk, který strávil posledních skoro 50 let v politice.

Co přesně Trump podnikatelům přinesl? Jaký tedy bude jeho odkaz v byznysu?

Pamatuji si rétoriku demokratů před volbami v roce 2016 směrem ke zvyšování daní. V podnikatelské sféře to nemělo dobrou odezvu. Ve společnosti se tehdy vedla obrovská debata o tom, jak je nespravedlivé, že někteří uspěli, jiní ne. Když jsem třeba sebe dával neskromně za příklad, že jsem přišel s ničím a uspěl jsem, všichni vždy jen mávli rukou s tím, že jsem výjimka.

Když byl zvolen Trump, sám jsem jej nedokázal brát vážně. Mohu i říct, že jsem ho nevolil. Pohledem dnes - a když odhlédneme od jeho osobnosti a toho, že se neumí vyjadřovat, že je obhroublý provokatér a troll, ale podíváme se na jeho politiku jako takovou - musím říct, že to byl dobrý prezident. Mně osobně pomohlo, že snížil daně. Všichni podnikatelé to okamžitě pocítili. Když máte víc peněz, investujete. A to je dobře pro všechny. Optimismus kolem nižších daní se přelil na akciové trhy. Za Trumpa akcie zásadně vyrostly.

Je toho ale víc dobrého, co prosadil. Vytvořil například program takzvaných Opportunity Zones, každý stát si mohl určit, do jakých oblastí chce federální peníze investovat. Když jednotliví podnikatelé do těchto oborů investovali, měli nárok na lepší podmínky.

A co Trump jako státník?

Nezačal nové války ve světě, k nimž Američané vždy přistupovali velmi lehkovážně, lhostejno, zda šlo o republikány, či demokraty. Deeskaloval vztah se Severní Koreou. Uzavřel historické mírové smlouvy na Blízkém východě. O vazbě na Čínu jsem už mluvil. To jsou obrovské úspěchy a kroky správným směrem, v nichž snad bude jeho následovník pokračovat. Trump používá selský rozum v mnoha věcech, kde dřív chyběl. To jistě není chyba.

Pokud by se ještě měla situace kolem sčítání nějak zkomplikovat a nemělo by být déle jasné, jak formálně - oficiálně volby dopadnou, bude to problém? Ztíží to fungování ekonomiky?

Bohužel letošní volby obecně snížily důvěru v celý hlasovací systém. Doručování hlasů poštou byl obrovský experiment. Sada volebních lístků se poslala úplně všem na adresu. Jenže ukázalo se, že úřady nemají dobré databáze, takže i já v mém okolí vidím, jak známým přijde do schránky balík pěti sad hlasovacích lístků pro pět různých lidí, kteří kdy bydleli na té adrese v posledních patnácti letech. Každý stát si udělal vlastní pravidla. Je v tom chaos. Korespondenční hlasy se mohou sčítat a přepočítávat ještě dlouho.

Jedna z rezerv toho systému je třeba to, že některé státy umožňují volit ještě v den voleb, kdy je jinde už uzavřeno a sčítá se. Může pak existovat motivace najít nevyužitou sadu lístků, kde to jen jde a rychle je přinést do volební místnosti. Těch problémů je mnohem víc. Média to sice řeší, ale jen velmi povrchně. Bohužel se to smrsklo na tu zkratku, že ty problémy kolem toho dělá Trump.

Musí vyhrát ten, kdo doopravdy vyhrál. Pokud nám má jít o demokracii.

Jak jste volby prožíval vy osobně a vaše okolí?

Američané mi přijdou na rozdíl od nás v Česku vesměs rezervovaní. Nejsou zvyklí to tolik prožívat. S trochou nadsázky bych mohl říct, že mí známí v Česku prožívají americké volby víc než Američani v USA. Já to každopádně sleduji intenzivně. Rozhoduje se o tom, kterým směrem se Amerika vydá, je to důležité.

Jaká je dnes obecná společenská nálada v USA, co jsou témata, která se řeší, COVID-19, kondice americké ekonomiky, Black Lives Matter? Nebo něco úplně jiného?

Ano, lidé doma řeší v podstatě to, co vyjmenováváte, to co vidí a čtou v médiích. Velké debaty se pak vždy vedou kolem nějaké nejasnosti pravidel. Teď ve spojení s volbami například velmi rezonovalo to, že Centre for Disease Control vydá zprávu, že je naprosto v pořádku jít volit, i když jste covid pozitivní. Lidem to nedává smysl a vidí za tím nějaké politikaření.

Stejně jako třeba to, že v Los Angeles nesmíte jít do restaurace, do kostela, do posilovny, ani ven na pláž, ale můžete jít na demonstraci. Pak je mezi lidmi velká nedůvěra vůči médiím, protože ta nepoukazují na tyto nesrovnalosti a nelogičnosti, ale v podstatě se jen soustředí na kritiku Trumpa.

Mluví se o tom, že Amerika je rozdělená. Skutečně je?

Na celostátní úrovni optikou sledování a řešení federálních témat asi ano. Polovina lidí sleduje liberální média jako CNN a druhá sleduje Fox. Na lokální úrovni si ale žijí své normální životy a chovají se slušně, bezproblémově.

Zmiňoval jste, že pohled na úspěch a rovné možnosti v šanci na úspěch jsou něco, nad čím se dříve pochybovalo, pochybuje se stejně jistě i dnes. Je dnes Amerika dobrým místem pro ty, kteří chtějí rozjet byznys, globální byznys ve velkém, uspět, trefit jackpot - jak se říká?

Internet umožnil rozjetí velkého byznysu prakticky odkudkoliv na světě. I Ameriku ovládnete odjinud. Já jsem v Americe asi dvacet let a z mého pohledu se podmínky pro úspěch spíš trochu zhoršily. Přibylo regulací, byrokratických překážek. Dříve byl podnikatel vzor člověka, který se nejen dokáže postarat sám o sebe, ale vytvoří pracovní místa a prosperitu pro ostatní.

Obecný proud dnes směřuje k přerozdělování. Nahlodává se základní náhled na to, co je a není spravedlivé. Méně se hodnotí lidé podle toho, co dělají, jaké jsou za nimi činy, víc se hodnotí podle toho, jací jsou, co říkají, jací se dělají.