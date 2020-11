Volby USA | Podle Obamy čekají Bidena mimořádné výzvy. Zeman pozval příštího prezidenta USA do Prahy | E15.cz

Mezi prvními přispěchal s gratulací Bidenův bývalý nadřízený - exprezident Spojených států Barack Obama. Ocenil především průlomový úspěch Kamaly Harrisové, která se stane první ženou a navíc míšenkou na pozici amerického viceprezidenta. U Bidena zase vyzdvihl jeho zkušenosti. Připomněl, že ho při nástupu do úřadu čekají „mimořádné výzvy, kterým ještě žádný prezident nemusel čelit - zuřící pandemie, nevyrovnaná ekonomika a justiční systém, demokracie v ohrožení a nebezpečí klimatických změn“. Vedle Obamy Bidenovi pogratulovali také neúspěšní demokratičtí kandidáti na prezidenta z minulých let Hillary Clintonová a Bernie Sanders.

Zatímco někteří přední republikáni, například senátor za Utah Mitt Romney či někdejší guvernér Floridy Jeb Bush, bratr exprezidenta George W. Bushe, rovněž popřáli Bidenovi a Harrisové k výhře, jiní jejich vstřícnost nesdílejí. Třeba republikánský senátor z Missouri Josh Hawley napsal na twitter: „Média nemají právo určovat, kdo je prezidentem. To náleží lidem. Až budou všechny legální hlasy spočítány, přepočítání dokončeno, obvinění z podvodu zodpovězeno, budeme vědět, kdo je vítěz“.

Premiér Spojeného království Boris Johnson označil USA za nejbližšího spojence Velké Británie a prohlásil, že se těší na „úzkou spolupráci s Bidenem na sdílených prioritách, od klimatických změn po obchod a bezpečnost“. Toto vyjádření je poměrně překvapivé, neboť Johnson se nikdy netajil náklonností k prezidentu Donaldu Trumpovi a provádí ve své zemi velmi podobnou politiku. Větší spolupráci se Spojenými státy pod novým vedením očekávají také další evropští lídři - francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

V podobném duchu se vyjádřili i čeští politici. Prezident Miloš Zeman v dopise pozval Joea Bidena na návštěvu Prahy a zmínil, že Spojené státy jsou důležitým politickým a hospodářským partnerem Česka. „V posledních letech jsme však v Evropě často slýchali výroky o ekonomických restrikcích, s nimiž dlouhodobě a hluboce nesouhlasím. Domnívám se totiž, že stále platí, že Evropa Ameriku potřebuje stejně, jako Amerika potřebuje Evropu,“ uvedl Zeman.

Politický analytik stanice CNN Julian Zelizer napsal, že Republikánská strana je aktuálně rozdělena na dva tábory. Jeden se zjevně smířil s porážkou, zatímco druhý podporuje útoky Trumpa na regulérnost voleb. Prezidentovu neochotu uznat prohru označil za ostudu a „jednu z posledních norem, kterou Trump jako prezident poruší“. Na závěr podotkl, že na tom, co si myslí Trump, již nezáleží, protože 20. ledna 2021 se do Bílého domu nastěhuje Biden.

Deník New York Times připomíná, že Joe Biden se ve vysoké americké politice pohybuje již od roku 1973 a vždy byl především sám sebou. Je státníkem, který je ochotný přistupovat na kompromisy, váží si institucí a vidí politiku především jako vztahy než ideologii. Díky své empatii a bohatým zkušenostem je přijatelným vůdcem pro široké spektrum Američanů, včetně umírněných republikánů. Zvolení do prezidentského úřadu je vyvrcholením Bidenovy kariéry, jeho schopnosti však čeká náročnější test než kdykoli předtím.

Komentátoři britské BBC se domnívají, že Bidenovi pomohlo k úspěchu i jeho úzké propojení s Barackem Obamou, kterému dělal viceprezidenta v době jeho dvou mandátů. Spolupráce s Obamou přinesla podle BBC čerstvě zvolenému prezidentovi například popularitu v afroamerické komunitě. Na základě mínění francouzského deníku Le Monde Biden ztělesňuje „vše co Trump během svého prezidentství kritizoval“. Německý týdeník Der Spiegel zase upozorňuje, že společnost v USA snad ještě nikdy nebyla tak polarizovaná jako při letošních volbách a Bidenovým primárním úkolem bude toto rozdělení zacelit.

Řada zahraničních médií se pak věnuje spíše Bidenově viceprezidentce Kamale Harrisové coby první ženy v takto vysoce exponované politické pozici. List Financial Times dokonce předpovídá, že pokud skoro osmasedmdesátiletý Biden nebude chtít kvůli svému věku za čtyři roky kandidovat znovu, Harrisová je jasným favoritem na nového lídra demokratů.

Šéf společnosti Microsoft a jeden z nejbohatších lidí světa Bill Gates si od nového vedení Spojených států slibuje účinnější boj proti pandemii koronaviru, světové chudobě a klimatickým změnám. V odlehčenějším duchu reagoval na výsledek voleb třeba známý herec Sacha Baron Cohen, představitel filmového Borata. „Donalde, jsi teď bez práce a já vím, že jsem ti slíbil zaměstnání. Ale tvůj výkon v uplynulém týdnu byl tragický a smutný. Nabídka zrušena,“ vzkázal komik úřadujícímu prezidentu Trumpovi.

